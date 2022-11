Regione, 1 minuto di silenzio per Bobo Maroni

“Ciao Bobo, anche l’Emilia-Romagna ti ricorda”. Minuto di silenzio in Assemblea legislativa per ricordare Roberto Maroni, esponente di punta della Lega che è stato ministro del Lavoro e più volte ministro dell’Interno oltre che presidente della Regione Lombardia, scomparso nei giorni scorsi.

A ricordare il collega di partito e uomo delle Istituzioni è stato il vicepresidente dell’Assemblea legislativa regionale Fabio Rainieri: “Roberto Maroni, Bobo, è stato un politico di elevato profilo tecnico e morale. In quest’Aula alcuni amministratori, oltre a me, hanno avuto il piacere e l’onore di poterlo frequentare e conoscere. Lui e io siamo stati insieme in Parlamento per una legislatura. Roberto Maroni era un uomo per bene, cordiale, ottimista. Ci mancherà, come mancherà l’ironia con cui ha affrontato la politica e i suoi incarichi istituzionali”.