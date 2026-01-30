Reggio, spaccia hashish e cocaina davanti a una scuola elementare: arrestato

I carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestato un ragazzo di 20 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo averlo sorpreso con hashish e cocaina a pochi passi da una scuola elementare della città.

Nella tarda mattinata di giovedì 29 gennaio, intorno alle 13.30, i carabinieri hanno notato un gruppo di quattro giovani seduti su una panchina in un parco pubblico, proprio nei pressi dell’ingresso di una scuola primaria. Alla vista della pattuglia, uno dei ragazzi ha tentato (invano) di disfarsi di un involucro, gettandolo in mezzo all’erba; ma la mossa non è sfuggita agli occhi dei carabinieri, che hanno subito recuperato l’involucro, risultato contenere circa 20 grammi di hashish.

A quel punto, i militari hanno fermato e perquisito tutti i presenti; poi, in base a quanto emerso, i carabinieri hanno esteso le verifiche anche alle abitazioni dei giovani. La perquisizione domiciliare nella casa di uno di loro, in particolare, ha dato esito positivo: l’appartamento è risultato essere un piccolo centro di “stoccaggio” e confezionamento delle dosi per lo spaccio. Nella camera da letto del ventenne sono stati trovati 101 grammi di cocaina, 13 grammi di hashish, circa 150 bustine di cellophane termosaldate, altro materiale necessario per il confezionamento (pellicola e carta argentata) e quattro coltelli – ancora sporchi di sostanza stupefacente – utilizzati per il taglio del panetto.

Il ragazzo, come detto, è stato arrestato in flagranza di reato (anche in virtù dell’aggravante specifica dovuta alla vicinanza del luogo di spaccio a un istituto scolastico) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; un altro ragazzo (quello che aveva gettato nell’erba l’involucro con i 20 grammi di hashish), di 19 anni, residente a Urbania, nelle Marche, è stato denunciato per lo stesso reato. Un terzo giovane, invece, trovato in possesso di una modica quantità di hashish, ritenuta acquistata con ogni probabilità poco prima dell’arrivo dei carabinieri, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.