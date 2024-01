Reggio. Morto Luciano Del Rio, il “signore dei pianoforti”

Il mondo del commercio e della cultura reggiani perdono un punto di riferimento. Si è infatti spento nella notte Luciano Del Rio, titolare della storica Casa musicale in piazzetta Costa, nel cuore della città, fondata dal padre Augusto nel 1924. Aveva 88 anni e lascia le figlie Barbara e Lorella, moglie dell’avvocato Ferdinando Del Sante.

La camera ardente sarà allestita nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, alla Casa funeraria Reverberi. Domani, giovedì 4 gennaio, alle ore 17 verrà recitato il Santo Rosario mentre venerdì 5 – alle 14.30 – si celebreranno i funerali nella chiesa di San Pietro, in via Emilia.

Luciano Del Rio è stato per oltre vent’anni presidente dell’Aiarp, l’associazione italiana accordatori e riparatori di pianoforti. La sua Casa musicale, del resto, proprio quest’anno celebrerà i cento anni di attività ed è tra la dozzina concessionari Steinway e Sons in Italia, assistendo e collaborando con musicisti italiani ed internazionali da tre generazioni.

La Casa musicale Del Rio è da un secolo punto di riferimento non solo provinciale per gli amanti del pianoforte. Dal 1984 ha attivato anche la scuola di musica Yamaha per bambini dai 3 anni di età, per pianoforte tastiera, chitarra e percussioni, a cui nel 2014 si è aggiunto il “Coro di voci bianche Augusto Del Rio”. Dal 2005 la Casa musicale Del Rio, in collaborazione con il Rotary Club di Reggio Emilia, consegna annualmente una borsa di studio (intitolata alla memoria del fondatore Augusto) al miglior laureato al biennio dell’ AFAM dell’istituto superiore di studi musicali “Achille Peri- Merulo” di Reggio Emilia .

Dal 2015, inoltre, organizza e coordina la stagione di concerti dell’Associazione dei Donatori di musica presso l’ospedale oncologico Core di Reggio Emilia, lasciando anche a disposizione dei pazienti un pianoforte a coda.