Sparatoria di Cascina Spiotta, l’ex brigatista reggiano Azzolini condannato a 6 anni

Traffico illecito di rifiuti tra Parma e Reggio: 20 indagati e quattro siti sequestrati

Azzolini era accusato – assieme agli storici capi delle Brigate Rosse Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali nel frattempo è intervenuta la prescrizione – di concorso morale nell’omicidio dell’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso: il militare rimase ferito il 5 giugno del 1975 in uno scontro a fuoco tra i carabinieri e un gruppo di brigatisti che teneva prigioniero nella Cascina Spiotta di Arzello di Melazzo – in provincia di Alessandria, in Piemonte – l’industriale Vittorio Vallarino Gancia, rapito il giorno prima dalle Br (con l’obiettivo di chiedere un riscatto con il quale finanziare la lotta armata).

La Corte d’assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione – il pubblico ministero ne aveva chiesti 21 – l’ex brigatista reggiano Lauro Azzolini nel primo grado del processo per i cosiddetti “fatti di Cascina Spiotta”, uno degli episodi di sangue più noti degli Anni di piombo italiani.

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