Reggio. Manodori, rinnovato il Consiglio: Guidetti presidente

Il consiglio generale uscente ha eletto Daniele Cottafavi e Giovanna Galli, designati dal Comune di Reggio Emilia, Marco Incerti Zambelli e Anna Colombini, designati dalla Provincia di Reggio Emilia, Valeria Villani e Giulio Tamburoni, designati dalla Camera di Commercio, Marco Massari, designato dagli Ordini dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia, sentiti Ausl e Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova, Mariachiara Pignedoli, designata dalla Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, Chiara Brunetti, designata dal Forum del Terzo Settore, dal Centro Servizi per il Volontariato e dal Forum delle associazioni Familiari di Reggio Emilia, Cristina Ognibene, designata dal Cis-Scuola aziendale di formazione superiore di Reggio Emilia, sentiti Fondazione Enaip ‘Don Gianfranco Magnani’ e Centro di formazione professionale ‘Alberto Simonini’ di Reggio Emilia, Luigi Grasselli, designato dall’Università di Modena e Reggio Emilia, Alessandro Munari e Lauro Sacchetti nominati dal Consiglio Generale della Fondazione Manodori.

Il nuovo consiglio generale ha eletto Leonello Guidetti come presidente della Fondazione Manodori, scegliendo fra i propri membri.

Leonello Guidetti ha avuto incarichi alla direzione generale di istituti bancari ed ha fatto parte della commissione regionale Abi dell’Emilia-Romagna. È stato consigliere di Cooperare e Sviluppo. Nello scorso mandato, ha ricoperto la carica di consigliere delegato della Fondazione Manodori.

Daniele Cottafavi, dirigente scolastico, è stato presidente della rete degli istituti comprensivi della provincia di Reggio Emilia. Ha partecipato a progetti educativi per la prevenzione della dispersione scolastica e sulle competenze di cittadinanza, è attivo nel volontariato sociale.

Giovanna Galli, direttore e docente del dipartimento Comunicazione ed Economia di Unimore, ricercatrice nell’ambito dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese dei processi di pianificazione strategica.

Marco Incerti Zambelli, insegnante e dirigente scolastico per anni, ora collabora su progetti didattici e di Educational Technology. Ha pubblicato ricerche sulla formazione e di critica cinematografica.

Anna Colombini, presidente della cooperativa sociale Pangea. Forma e coordina animatori e volontari per centri estivi. Ha seguito numerosi percorsi educativi, di integrazione disabili, assistenza domiciliare, formazione genitori.

Valeria Villani, imprenditrice, è anche, tra gli altri incarichi, vice presidente della Cia e consigliere di Agrifidi e vice presidente di Agia Emilia-Romagna, associazione di giovani imprenditori agricoli.

Giulio Tamburoni, avvocato civilista esperto in diritto del lavoro, delegato Lapam per imprese profit e no-profit, attivo nel mondo del volontariato, tra i soci fondatori della cooperativa sociale Madre Teresa.

Marco Massari, medico, dirigente presso la Divisione di Malattie Infettive dell’Arcispedale Santa Maria, è responsabile dell’Ambulatorio per le epatiti croniche e referente per la Direzione Sanitaria per patologie in ambito professionale.

Mariachiara Pignedoli, coordinatrice educativa, ha seguito l’attività di case di accoglienza per donne con bambini, opera nel volontariato sociale e come educatrice professionale

Chiara Brunetti, fisiatra presso il reparto di Neuroriabilitazione dell’Ospedale San Sebastiano di Correggio. Impegnata nel Movimento per la Vita e come educatrice e volontaria per anziani e ammalati.

Cristina Ognibene, imprenditrice, è membro della commissione Scuola e del Club Meccatronica di Unindustria per la diffusione della cultura tecnica e scientifica, con particolare inclinazione per l’innovazione.

Luigi Grasselli, docente e vicedirettore presso il dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia. É stato prorettore e membro del consiglio d’amministrazione e del nucleo di valutazione di Unimore.

Alessandro Munari, medico odontoiatra, è stato componente del consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Reggio Emilia e ha fatto parte della commissione nazionale Fnomceo.

Lauro Sacchetti, ingegnere, svolge un intensa attività in campo urbanistico ed ingegneristico. Consulente di aziende ed enti pubblici, ha seguito interventi di progettazione territoriale e nuovi insediamenti.