Reggio: 5 avvisi di chiusura indagini in Comune. Vecchi: fiducia nella magistratura

Spiega il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi in una nota stampa: “Prendo atto dell’avviso di chiusura indagini ricevuto da 5 fra dirigenti, ex dirigenti e dipendenti del Comune di Reggio Emilia sui 18 iniziali. La notizia in sé ha aspetti positivi che ridimensionano in modo significativo la portata di quanto emerso oltre un anno fa, ma così come in altra inchiesta riguardante figure la cui attività lavorativa è – o è stata – connessa all’Amministrazione ritengo che la giusta condotta davanti alla situazione in corso sia mantenere un atteggiamento equilibrato e cauto e, al tempo stesso, improntato ai quei principi di garantismo sanciti dalla nostra Costituzione.

Essi si sostanziano nella fiducia nei confronti della magistratura, che da parte di chi scrive non è mai mancata, nel rispetto dei procedimenti in corso e al tempo stesso nella fiducia che le persone interessate abbiano la capacità di chiarire i rilievi loro contestati.

Il Comune segue con attenzione l’evolversi dell’iter, così come avvenne lo scorso anno quando – applicando una circolare Anac – intervenne opportunamente e tempestivamente ruotando i dirigenti coinvolti nell’inchiesta, all’epoca aperta.

A chi, per mera logica di speculazione politica, chiede provvedimenti punitivi in assenza di una qualsivoglia condanna – vale la pena ricordare che allo stato attuale dei fatti queste persone sono indagate, nemmeno imputate – replico che ritengo il diritto di difesa uno dei capisaldi della democrazia nella quale viviamo, senza il quale la nostra società si allontana dai principi di civiltà del diritto. Ciò vale e deve valere sempre, per qualsiasi cittadino.

Qualora dovessero emergere responsabilità ed esserci pronunciamenti contrari nel procedimento, l’Amministrazione comunale di Reggio Emilia ha gli strumenti e i modi per tutelare il suo buon nome e la sua credibilità in modo coerente e conseguente.

Non prenderò tuttavia parte ad alcuna rissa mediatico-politica sul tema”.