Il tweet. Castagnetti: basta con la politica che non studia

Pierluigi Castagnetti, ex parlamentare reggiano, twitta: “Non sopporto più le liti nella maggioranza. Non sopporto più le interpretazioni superficiali dei risultati emiliano-romagnoli. Non sopporto più una politica che non studia e non sa guardare oltre il proprio naso.

Sapete indicarmi una località dimenticata da Internet e Tim?”.

Sapete indicarmi una località dimenticata da Internet e Tim? — PL Castagnetti (@PLCastagnetti) February 11, 2020