Eros su Bella Ciao: Laura ha fatto bene

In Spagna Eros Ramazzotti è molto amato, come anche Laura Pausini e la domanda su Bella Ciao e il rifiuto della collega di intonarla durante un quiz televisivo è inevitabile. “E’ una canzone politica e secondo me Laura ha fatto bene”, risponde sdrammatizzando con un sorriso. Noi artisti non dobbiamo cantare né canzoni di destra né di sinistra né di centro – ha poi aggiunto -. E’ un momento speciale, dobbiamo parlare di musica. Noi artisti non facciamo politica, facciamo musica”.