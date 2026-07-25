Da Treviso geolocalizza a Reggio la bici rubata e avvisa il 112: denunciato un ventinovenne

È stato denunciato con l’accusa di ricettazione il ventinovenne straniero sorpreso dai carabinieri reggiani in possesso di una bicicletta elettrica risultata rubata a Treviso lo scorso 23 luglio.

A indirizzare le indagini è stato lo stesso derubato, che grazie al sistema di geolocalizzazione del mezzo ha individuato la posizione della sua bici e l’ha segnalata alla centrale operativa del 112: a quel punto sono intervenuti i carabinieri della Sezione radiomobile di Reggio Emilia, che in collegamento telefonico con il proprietario hanno iniziato a seguire gli spostamenti della bicicletta rubata in tempo reale, prima in via Emilia San Pietro e successivamente in via Turri.

Proprio in via Turri, all’altezza del civico 17, i militari hanno fermato un giovane uomo, trovato in possesso della refurtiva: i successivi accertamenti sul numero di matricola hanno confermato che si trattava proprio della bicicletta elettrica rubata in Veneto, che è stata restituita al legittimo proprietario. Il ventinovenne ha detto di averla comprata per 400 euro nei pressi della stazione ferroviaria storica, ma questo non gli ha evitato una denuncia per ricettazione.