Spostamenti liberi tra regioni: dal 3 giugno o rinvio di una settimana

Spostamenti liberi tra Regioni dal 3 giugno o rinvio della riapertura di una settimana per tutti. Sarebbero queste le ipotesi, su cui lavora il governo, che saranno presentate nell’incontro con i governatori. Dopo la “bocciatura” del passaporto sanitario, resta ancora sul tavolo l’opzione di una quarantena breve per chi va in alcuni aree. Intanto l’Iss parla di una “Italia a tre velocità” ma precisa: “Il virus è ovunque in decremento”.

L’Italia verso la riapertura del passaggio tra regioni, non senza polemiche. ‘Se si riparte, lo si fa senza distinzioni”, ha detto il ministro per gli Affari regionali Boccia che si scontra con il governatore sardo Solinas sul passaporto sanitario.

“Abbiamo pianto e piangiamo troppi morti, perchè la vicenda possa essere banalizzata o ridotta a un risibile contrasto tra governatori ‘dubbiosi’ e ‘accoglienti’.

E non è neppure accettabile che chi ha sottovalutato la portata della pandemia fin dall’inizio, baloccandosi in ideologici aperitivi pubblici contro la paura, assurga oggi al ruolo di censore delle cautele altrui delineando un contesto inesistente secondo cui sarebbero rivolte a discriminare i milanesi, i lombardi o chicchessia”.

Lo scrive il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, in una lettera al Corriere della Sera, in merito alle polemiche di questi giorni sul “passaporto sanitario”. “Abbiamo consolidato nei decenni rapporti umani, culturali ed economici con i cittadini di Milano e della Lombardia, nostri amici e sempre graditi ospiti, ed è per me inaccettabile che qualcuno possa cercare di innescare una sterile polemica su un’inesistente volontà di discriminazione nei loro confronti. Qui si legge tutta la superficialità salottiera di chi si attribuisce una superiorità autoreferenziale tale da formulare giudizi ed emettere più o meno velate minacce (‘ce ne ricorderemò) – aggiunge -. Io non ho mai parlato di improbabili patenti di immunità, ma più semplicemente ho osservato che dopo la grande paura per una pandemia – che non è purtroppo finita – uno dei driver principali nella scelta della destinazione, per chi vorrà fare una vacanza, sarà certamente la sicurezza sanitaria”.