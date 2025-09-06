Eboli chiede al prefetto di rimuovere le bandiere di Emergency e della Palestina dal Comune: “Esposizione illegale”

Marco Eboli, ex consigliere comunale reggiano di centrodestra, e più recentemente ex coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Reggio, ha segnalato tramite Pec al prefetto Maria Rita Cocciufa “l’illegale esposizione” dalla sede del palazzo comunale di Reggio della bandiera di Emergency e di quella della Palestina, che da venerdì 5 settembre sventolano in piazza Prampolini.

“Ho deciso di rivolgermi al rappresentante del governo affinché provveda immediatamente a far rimuovere le suddette bandiere, in quanto sia la legge 22 del 5/2/1998 sia il decreto del presidente della Repubblica 74/2000 vietano l’esposizione di bandiere straniere, come nel caso di quella palestinese, o simboli privati quali quelle di partito, di associazioni (è il caso di Emergency), organizzazioni varie”.

La ragione di questo divieto, ha ricordato Eboli, “risiede nel fatto che sia il legislatore, sia il presidente della Repubblica intendono salvaguardare la neutralità delle sedi istituzionali, che non possono essere utilizzate a piacimento da chi rappresenta le istituzioni, in questo caso il Comune di Reggio, ossia il sindaco Massari o la maggioranza che lo sostiene, come luoghi di propaganda politica”.

Le norme, ha sottolineato ancora Eboli, “impongono al prefetto l’obbligo di vigilare e intervenire. Confido che S.E. il prefetto di Reggio non venga meno a un suo preciso dovere e disponga di far rimuovere immediatamente le due bandiere di Emergency e palestinese, illegalmente esposte”.

