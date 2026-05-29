Estate in centro storico, a Reggio tornano sei “Mercoledì da Leoni”

Il centro storico di Reggio Emilia si prepara a vivere una nuova estate in compagnia dei “Mercoledì da Leoni”, la rassegna che animerà l’esagono cittadino ogni mercoledì dal 10 giugno al 15 luglio, con un programma di eventi gratuiti per tutti i gusti.

Piazze, vie, chiostri, cortili, musei, biblioteche e spazi urbani diventeranno luoghi di incontro, spettacolo e partecipazione, grazie a un calendario di appuntamenti che intreccia musica, danza, sport, incontri, mercatini, benessere, cinema, teatro-canzone, letture, giochi, visite guidate e iniziative culturali.

Una proposta ampia, costruita grazie a una rete articolata di collaborazioni tra Comune, associazioni, comitati, realtà culturali, sportive e commerciali, scuole di danza, enti del territorio e soggetti del terzo settore, che fanno dei “Mercoledì da Leoni”, spiega il Comune, “non soltanto un calendario di eventi, ma un progetto collettivo di città”.

Il cuore degli appuntamenti serali sarà piazza Prampolini, che ospiterà alcuni degli eventi più attesi della rassegna. Mercoledì 10 giugno si parte con Autogol Live, uno spettacolo che porta in piazza l’ironia e il linguaggio del calcio raccontato attraverso imitazioni, parodie e situazioni da spogliatoio. Il 17 giugno sarà la volta del Summer Dance Show, una serata dedicata alla danza con le scuole del territorio e la partecipazione degli allievi del corso di perfezionamento Agora Coaching Project. Il primo luglio il centro sarà attraversato dalla magia dei Ferrara Buskers, con un appuntamento dedicato alla danza aerea e allo spettacolo di strada. L’8 luglio è in programma lo spettacolo della Fondazione I Teatri, mentre il 15 luglio la rassegna si chiuderà con un grande concerto dei Nomadi.

Ma è probabilmente quella del 24 giugno la serata più attesa: a Reggio torna infatti il Radio Bruno Estate, in piazza Martiri del 7 Luglio e in piazza della Vittoria, appuntamento ormai capace di richiamare un pubblico enorme e trasversale.

Accanto agli eventi di piazza Prampolini, uno dei fili conduttori dell’edizione 2026 sarà la rassegna “L’Anima della Piazza”, che porterà in piazza Fontanesi un ciclo di incontri dedicati ai grandi temi del presente, con ospiti del mondo della cultura, del giornalismo, della scienza, del diritto e della divulgazione. Gli appuntamenti, condotti da Natascha Lusenti, offriranno ogni settimana uno spazio di riflessione: dal rapporto con la tecnologia alla legalità, dal fine vita alla solitudine, dal linguaggio alla storia delle civiltà. Mercoledì 10 giugno si parte con il giornalista Carlo Verdelli e il suo “Generazione T (come telefonino)”. Tra gli altri ospiti: Nando Dalla Chiesa, Filomena Gallo, Valeria Imbrogno, Ludovica De Panfilis, Daria Bignardi, Giuseppe Antonelli e Christian Greco.

Particolarmente significativa sarà anche la collaborazione con Emergency, che mercoledì 8 luglio presenterà ai chiostri di San Pietro lo spettacolo “Specchi. Gaza e noi”, dialogo teatrale in forma di studio di Paola Caridi e Tomaso Montanari: un appuntamento che arricchisce il programma dei “Mercoledì da Leoni” con uno sguardo civile e contemporaneo, per portare una riflessione sui conflitti, sulla responsabilità collettiva e sul modo in cui ciò che accade nel mondo interroga anche le comunità locali.

La dimensione culturale della rassegna estiva sarà rafforzata anche dalla biblioteca Panizzi, che ogni mercoledì proporrà “Biblio sotto le stelle” nel cortile della biblioteca, con eventi e apertura straordinaria dalle 19 alle 23. Mercoledì 10 giugno alle 21 ci sarà il “BiblioQuiz. Pop Edition”, una sfida a squadre per adulti a colpi di cultura pop tra film, musica, serie tv, letteratura e tanto altro, per un pubblico dai 18 anni in su. Durante le serate del mercoledì sarà possibile accedere al prestito, studiare, leggere giornali e riviste o semplicemente sostare nel cortile interno, trasformato per l’occasione in uno spazio accogliente di lettura, incontro e gioco. Il programma prevede quiz, letture, appuntamenti per famiglie, una serata dedicata ai giochi da tavolo e il primo Bibliokilo, con i libri dismessi dagli scaffali della biblioteca rimessi in vendita a peso.

I “Mercoledì da Leoni” saranno anche un’occasione per guardare il centro storico con occhi nuovi grazie alle visite guidate curate da Reggio Emilia Welcome – Ufficio informazioni e accoglienza turistica. Sono tre gli itinerari in programma (con inizio alle 18.30): il 10 giugno “Il tessuto urbano reggiano. Dall’800 al secondo dopoguerra”, un percorso dedicato alle vie, ai passaggi e alle trasformazioni che hanno modellato il volto della città; il 17 giugno “Il Risorgimento reggiano tra arte e storia”, alla scoperta del centro storico come museo diffuso all’aperto; l’8 luglio “San Giorgio e il Drago. La Reggio Emilia dei Gesuiti”, un itinerario tra fede, sapere ed eredità culturale dei Padri Gesuiti. Le visite sono su prenotazione (tel. 0522-451152 o iat@comune.re.it), con gruppi fino a un massimo di 30 partecipanti.

Ampio spazio, come da tradizione, sarà riservato allo sport e al movimento, con proposte rivolte a pubblici di tutte le età: ginnastica dolce, pilates, qi gong, body tonic, yoga, capoeira, pattinaggio, ginnastica artistica, street soccer, gimkane in bicicletta, giochi tradizionali, arti marziali, scherma storica, karate, danza, tango e attività dimostrative.

In piazza San Prospero, il progetto inProspero proporrà serate tra letture, musica e spettacolo, dal teatro-canzone dedicato al cammino fino agli omaggi musicali a Lucio Battisti e ai Beatles. Ai Musei civici e ai Chiostri di San Pietro sono in programma appuntamenti dedicati al cinema, all’arte e alla narrazione dei capolavori, rafforzando il legame tra la rassegna e i luoghi della cultura cittadina.

La rassegna estiva conferma inoltre la volontà di abitare tutto il centro storico, non concentrando gli eventi in un unico luogo, ma costruendo un programma diffuso. Via Roma tornerà protagonista con Viaromaviva, tra oggetti, cibo, musica e iniziative curate insieme alle attività commerciali presenti lungo la strada.

Piazza della Vittoria, piazza Martiri del 7 Luglio, piazza San Prospero, piazza Fontanesi, corso Garibaldi, piazza Gioberti, piazza del Pavone, piazza Popol Giost, i Chiostri di San Pietro, il cortile dei Musei civici, la biblioteca Panizzi, il parco del Popolo e gli itinerari di visita in centro storico ospiteranno eventi sportivi, performance, mercatini, cinema, danza, attività per bambini, appuntamenti dedicati al benessere e percorsi di scoperta della città. Corso Garibaldi ospiterà il mercatino, accompagnato dalle attività sportive; per l’occasione, il Mercato del Tricolore inaugurerà la stagione di aperitivi e musica in distesa ogni mercoledì dalle 18.30, con un’anteprima mercoledì 3 giugno.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ad eccezione delle visite guidate – che prevedono la prenotazione e una tariffa dedicata. Il programma dettagliato è disponibile sul sito del Comune di Reggio Emilia.

“I Mercoledì da Leoni non sono solo intrattenimento, rappresentano soprattutto un’occasione di fare comunità, di vivere lo spazio pubblico in modo positivo, assistendo a spettacoli e incontri culturali, frequentando esercizi commerciali, riscoprendo la bellezza di passare serate all’aria aperta”, evidenzia il sindaco Marco Massari: “Giunti alla seconda edizione, i Mercoledì da Leoni si connotano sempre più come festival urbano diffuso che offre molti motivi di interesse a pubblici diversi tra loro, coinvolgendo vari ambiti del centro storico della nostra città. Ringrazio tutti coloro che hanno contributo a questo ricchissimo programma e tutte le realtà sportive, culturali e sociali che collaboreranno alla riuscita della manifestazione”.

“Con i Mercoledì da Leoni vogliamo continuare il percorso avviato con il piano di rilancio del centro storico, costruendo un centro sempre più vivo, attrattivo e partecipato, capace di accogliere pubblici diversi e di offrire occasioni diffuse di incontro, cultura, socialità e partecipazione”, aggiunge l’assessora a economia urbana e sport Stefania Bondavalli: “Questa rassegna rappresenta un progetto di città che mette insieme istituzioni, associazioni, attività economiche, realtà culturali e sportive in una grande alleanza. L’obiettivo è duplice: da un lato offrire ai cittadini e ai visitatori un’estate ricca di appuntamenti gratuiti e di qualità, dall’altro sostenere la vitalità del centro storico e delle attività commerciali”.