Emilia-Romagna quarta in Italia per export e internazionalizzazione delle Pmi su Amazon

Amazon ha pubblicato l’ultimo “Report sull’impatto delle PMI italiane”, in cui l’Emilia-Romagna si posiziona al quarto posto in Italia per valore dell’export e tasso di internazionalizzazione.

Le piccole e medie imprese emiliano-romagnole rientrano nella top 10 nazionale per vendite complessive, con un volume di oltre 200 milioni di euro: con un valore dell’export pari a più di 60 milioni, significa che quasi un euro su tre generato su Amazon dalle Pmi regionali proviene da clienti internazionali.

Il dato che distingue l’Emilia-Romagna nel panorama italiano è proprio la propensione all’internazionalizzazione delle sue oltre 1.500 piccole e medie imprese: quelle attive su Amazon hanno spedito più di cinque milioni di prodotti nel 2025.

Con un rapporto export su vendite del 32%, la regione è quarta sia per tasso di internazionalizzazione (dietro a Toscana, Piemonte e Lombardia) che per valore assoluto delle esportazioni.

Allargando lo sguardo a livello nazionale, secondo il report lo scorso anno le ventimila piccole e medie imprese italiane che utilizzano Amazon come canale di vendita hanno totalizzato – considerando il solo servizio di e-commerce – oltre 4 miliardi di euro di vendite complessive (oltre un miliardo all’estero), spedendo più di 100 milioni di prodotti a clienti in tutta Italia e nel mondo: una media di oltre 200 prodotti venduti al minuto.