Cavriago: orso e uomo possono convivere?

Si può convivere con gli orsi e i lupi? Una serata naturalistico-culturale organizzata in collaborazione tra Enpa Reggio Emilia la sottosezione “Cani Sciolti” di Cavriago del Cai di Reggio Emilia, il Gruppo grandi carnivori Cai e il Comitato scientifico regionale Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Cavriago. La serata sarà presentata da Nelson Bova giornalista e socio Cai. L’ingresso all’evento di giovedì 14 novembre ore 21.00 presso la sala consigliare del Comune di Cavriago è a offerta libera.

Ospite della serata Filippo Zibordi ricercatore, docente e autore. Laureato in Scienze Naturali ha lavorato per 13 anni nel Parco naturale Adamello Brenta nell’ambito del progetto di reintroduzione dell’orso in Trentino.

“La convivenza con i grandi carnivori è una sfida complessa ma cruciale, soprattutto oggi, di fronte alla sesta estinzione di massa. Attraverso questo evento, desideriamo sensibilizzare il pubblico su questi temi e promuovere una coabitazione rispettosa e sostenibile con la natura.

Biodiversità e convivialità con la fauna selvatica una scelta possibile.

L’incontro si concentrerà su argomenti chiave come la biodiversità e le attuali problematiche di coesistenza con i grandi carnivori, proponendo soluzioni pratiche per ridurre i conflitti. Verranno offerti approfondimenti sulla situazione attuale in Italia e sulle iniziative in corso per favorire una convivenza serena e sicura con queste specie iconiche.

L’evento è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire il tema della convivenza con la fauna selvatica e comprendere come ogni individuo possa contribuire alla tutela di specie come il lupo e l’orso. La serata sarà un’occasione preziosa per imparare e riflettere, mentre si supporta una causa importante per la protezione degli animali.