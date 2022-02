Doppia scossa di terremoto in Emilia, epicentro tra Reggio e Modena

Nella serata di mercoledì 9 febbraio, alle 19.55, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 in Emilia. Secondo i rilevamenti dell’istituto, l’epicentro del sisma è stato individuato a 4 chilometri a est di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio, con ipocentro a una profondità di 7 km.

Nella zona più vicina all’epicentro, quella entro un raggio di 10 km, si trovano i comuni reggiani di Bagnolo in Piano, Correggio, San Martino in Rio, Rio Saliceto, Novellara, Campagnola Emilia e Cadelbosco di Sopra, anche se la scossa – piuttosto breve ma intensa – è stata avvertita distintamente dalla popolazione in diverse parti dell’Emilia, in particolare nelle province di Parma, Reggio, Modena e nel territorio della città metropolitana di Bologna, fino alle aree di confine con Lombardia e Veneto.

Poco più di un’ora dopo, alle 21, una seconda scossa (più forte) ha fatto di nuovo tremare l’Emilia: in questo caso l’Ingv ha registrato una magnitudo pari a 4.3, con l’epicentro del sisma individuato a 3 chilometri a nord-ovest di Correggio, in provincia di Reggio, con ipocentro a una profondità di 6 km.

Al momento non sono stati segnalati particolari danni a cose o persone, anche se in diverse zone la gente è scesa in strada per timore di nuove scosse; a Modena, invece, una parte del pubblico che stava assistendo alla “Messa da Requiem” al teatro comunale Pavarotti-Freni ha abbandonato la sala ed è uscita dal teatro per paura. In conseguenza del doppio evento sismico, partiranno a breve le necessarie ricognizioni per fare il punto della situazione.