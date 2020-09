“Sul Territorio!”: 8 tappe per Mammi e Soncini a Reggio Emilia

L’assessore regionale all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca Alessio Mammi e la consigliera PD Ottavia Soncini lanciano l’iniziativa “Sul Territorio!”: 8 tappe in giro per la provincia reggiana, a partire dalla prossima settimana e fino a gennaio 2021. Obiettivo della road map tra i circoli Pd nei comuni della provincia e in altri spazi pubblici è l’ascolto delle necessità del territorio, e l’illustrazione dei progetti, delle attività e delle azioni che sono state fatte dalla Regione per il territorio reggiano in questi primi 6 mesi di attività legislativa regionale. Un’esperienza completamente inedita, che ha visto giunta e consiglio regionale coinvolti nel contrasto all’emergenza Covid, dal settore sanitario a quelli economici e produttivi, al mondo agricolo, alla scuola fino alla cultura e al terzo settore. Sono tantissimi i provvedimenti presi dalla Giunta Bonaccini e dall’assemblea legislativa, necessari a cercare di contenere la pandemia e le conseguenze economiche e sociali che si sono verificate in questi mesi. Diverse anche le iniziative per la fase del rilancio, con nuovi progetti in campo.

La prima tappa si terrà venerdì 2 ottobre a Bagnolo presso il Salone Smeraldo del CTL alle ore 20, in pieno rispetto delle normative di sicurezza del piano Anti Covid. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi il tour toccherà il distretto della Montagna a Castelnovo ne’ Monti, il comune capoluogo Reggio Emilia, la Val d’Enza (Sant’Ilario), Correggio, la Bassa Reggiana, la zona del Distretto Ceramico e il territorio di Albinea.

Si tratta di un’importante occasione di confronto per i cittadini con gli amministratori pubblici regionali, entrambi eletti nella provincia di Reggio Emilia