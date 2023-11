Sciopero, Cgil e Uil a Salvini: “Porta rispetto per queste piazze strapiene”

“Tutte le piazze sono strapiene come non si vedeva da anni. Questa giornata è la risposta più bella, forte, intelligente e più ferma che potevano dare a chi ha pensato di precettare e mettere in discussone il diritto di sciopero. Questo è un vero e proprio attacco alla democrazia”, ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Poco prima di lui Pierpaolo Bombardieri (Uil), aveva detto: “Salvini guarda questa piazza e porta rispetto”, aggiungendo: “Grazie per questa giornata di democrazia. Salvini guarda questa piazza, studiala bene, porta rispetto a chi sta qui e paga con una giornata di lavoro. Chi sta qui non fa weekend lunghi, c’è gente che lavora quando lei fa i fine settimana”.