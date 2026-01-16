Reggio, sabato 17 gennaio a Palazzo da Mosto l’incontro “Gli archivi del Novecento”

La costruzione della città moderna mostra – FPM

Sabato 17 gennaio alle 11 nella Sala video di Palazzo da Mosto, a Reggio, si terrà il primo dei due incontri di approfondimento della mostra “La costruzione della città moderna: gli archivi degli architetti del ‘900 a Reggio Emilia”, allestita nello stesso palazzo fino al prossimo 8 febbraio.

Il tema di questo primo appuntamento è “Gli archivi del Novecento”, straordinari custodi di storie e testimonianze fondamentali per comprendere il passato dell’Italia. Spesso percepiti come luoghi magari polverosi e privi di attrattiva, gli archivi, invece, se correttamente conservati e valorizzati possono trasformarsi in una fonte inesauribile di spunti, capaci di restituire non solo contenuti di grande valore storico sul patrimonio ma anche aneddoti curiosi e sorprendenti.

Ne parleranno Giordano Gasparini, curatore della mostra insieme ad Andrea Zamboni e per molti anni direttore della biblioteca Panizzi di Reggio; Laura Gasparini, esperta di archivi fotografici ed ex responsabile della Fototeca Panizzi; Angela Parente della Fondazione Maxxi di Roma, dove si occupa del Centro archivi di architettura. L’ingresso è libero e senza prenotazione.

La mostra “La costruzione della città moderna” è nata proprio dagli straordinari archivi conservati presso la biblioteca Panizzi e nelle case degli eredi degli architetti: sono esposti non solo progetti e disegni tecnici, ma anche appunti, corrispondenze, fotografie, che si rivelano essenziali per comprendere a fondo il processo creativo, il contesto progettuale e le reti di relazioni. Documenti che permettono di andare oltre l’opera finita, restituendo la figura dell’architetto nella sua interezza: progettista, insegnante, intellettuale, talvolta anche figura pubblica e politica.

Categorie
CulturaReggio Emilia
Tag
Angela ParentearchivioFondazione Palazzo MagnaniGiordano GaspariniGli archivi del NovecentoLaura GaspariniPalazzo Da Mosto

Non ci sono commenti

Partecipa anche tu

Il sondaggio

In arrivo
Coopservice Traslochi
Conad

Ultimi commenti

paolo il 13 Gen
Nelle strade di Teheran la meglio gioventù

Cioè bisognerebbe scendere in piazza per autorizzare moralmente il ns paese nel plaudire il nuovo progetto di esportazione della Democrazia? Non è che magari dopo i […]

Giudizi universali

Torna su