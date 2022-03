Reggio. Faida tra due gruppi rivali della mafia nigeriana: misure cautelari per 10 persone, 25 indagati

Un’operazione della squadra mobile della polizia di Reggio, che ha messo nel mirino una faida tra due gruppi rivali appartenenti alla mafia nigeriana, ha portato all’esecuzione di 10 misure cautelari e di 15 perquisizioni a carico di 25 persone di nazionalità nigeriana, accusate di associazione a delinquere di stampo mafioso e a vario titolo di altri reati – come risse, lesioni e rapine – aggravati dal metodo mafioso.

L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna, ha ricostruito la presenza della mafia nigeriana nel reggiano a partire dal 2015, facendo luce su una serie di episodi criminosi registrati degli ultimi anni, il cui movente è stato ricondotto proprio ai contrasti tra le due fazioni: tra questi fatti, ad esempio, la brutale rissa scoppiata nel 2015 all’esterno della stazione ferroviaria storica di Reggio e altre violenze e aggressioni tra bande avvenute nel complesso industriale dismesso delle ex Officine Reggiane.

Gli indagati sono accusati di appartenere a due frange criminali (o “cults”) diretta promanazione di altrettante confraternite in Nigeria: la Supreme Vikings Confraternity e la National Association of Air Lords, conosciuta anche come Supreme Eiye Confraternity.

Per il questore di Reggio Giuseppe Ferrari “l’operazione odierna, al di là delle responsabilità individuali che andranno accertate nelle sedi opportune, testimonia uno sforzo, sempre teso a leggere il contesto criminale emergente dal territorio. Anche in questo caso è stato rilevato un possibile rischio di infiltrazione e radicamento delle associazioni a delinquere di stampo mafioso, in particolare in un zona molto sensibile della città, sottoposta a continui controlli, come è quella della stazione ferroviaria storica e delle ex Officine Reggiane”.

La questura, ha spiegato Ferrari, “si è mossa secondo un duplice binario, perseguendo un primo obiettivo di breve-medio periodo, ovvero quello di monitorare e reprimere, con arresti in flagranza ed esecuzioni di misure emesse per reati, la criminalità di matrice nigeriana, onde evitarne il radicamento; poi c’è stato un secondo obiettivo strategico, ovvero quello di ricostruire pazientemente l’organizzazione criminale, per documentarne l’operatività e la struttura, che il giudice per le indagini preliminari, allo stato in via cautelare, ha ritenuto avere i connotati dell’associazione a delinquere di stampo mafioso”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il gruppo consiliare della Lega di Reggio: “Ci teniamo a esprimere un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine e alla procura di Reggio per l’importante indagine investigativa. Un risultato importante, sottolineato anche dal prefetto Rolli, che dimostra come lo Stato sia in grado di fronteggiare e contrastare vecchie e nuove mafie. Il territorio reggiano risulta purtroppo da molto tempo oggetto di infiltrazioni di criminalità organizzata che continuano a non arrestarsi. Occorre tenere alta la guardia e possibilmente evitare di negare il problema come più volte fatto dall’ amministrazione comunale. La lotta alle mafie necessita anche e soprattutto di una grande attenzione da parte del mondo politico, non possiamo permetterci di infilare la testa sotto la sabbia”.