Piazza Fontanesi: il Bronx?

Petardi e fuochi d’artificio in piazza Fontanesi venerdì notte in mezzo a tavolini pieni di persone?

Beh, che cosa sarà mai…?

Rissa e inseguimento due settimane fa fin dentro alla Bottega 39 con lancio di bottiglie?

Beh, che cosa sarà mai…?

Il bello deve ancora venire…

Tre i responsabili di questa situazione.

I primi sono i ristoratori di piazza Fontanesi e vie limitrofe.

Che con la loro politica dissennata di voler fare sempre più numeri, di versare fiumi di alcolici – soprattutto ai più giovani – hanno trasformato quello che era il salotto della città in quello schifo che è adesso.

Sono gli stessi ristoratori così avidi che non riescono nemmeno a tirar fuori dieci euro a testa e pagarsi due vigilantes, almeno il venerdì e il sabato per controllare la situazione.Una mano – ultimamente – l’ha data anche la vispa Teresa, che ha scambiato la città e le sue piazze per una discoteca.

E che crede di risolvere i problemi del centro con i suoi mercoledì rosa e con i decibel.

Poi vengono i responsabili dell’ordine pubblico.

Non si vede mai una pattuglia della polizia in piazza durante la notte. Tantomeno nelle serate “calde”.

Gli unici poliziotti che mi ricordo di aver visto, con tanto di auto parcheggiata in via del Mercato, prendevano un caffè al Borsalino, verso le ore 19-20.

Dice il prefetto che bisogna avere “massima attenzione sul disagio giovanile”.

Ma finiamola con queste storie!

È ora che la polizia intervenga con mano pesante.

Perché queste bande di delinquenti hanno un fortissimo senso dell’impunità.

Faccio quello che mi pare, perché tanto nessuno mi fa un cazzo!

Sono stato a Barcellona qualche settimana fa.

Di sera c’era un’auto della polizia a ogni angolo di strada.

Ho visto due poliziotti nei pressi del ristorante dove cenavo che hanno bloccato due giovani ubriachi che avevano gettato per terra delle bottiglie di birra e urlavano.

Li hanno presi per i capelli, li hanno fatti inginocchiare e hanno usato il manganello.

Con mio grande piacere!

Poi li hanno caricati in auto e portati via.

Fascistoide? Veramente ho sempre votato a sinistra…

Il terzo responsabile è l’amministrazione comunale.

Non solo quella di oggi, ma anche quella precedente.

Sono anni che assistono al progressivo degrado del centro storico e sono rimasti sempre inerti.

Senza cercare – e ancor meno trovare – una soluzione.

E ancora oggi il sindaco Marco Massari, che reputo una brava persona, sbandiera: “È inaccettabile. Non si deve più ripetere. Qualcuno pensa di poter fare ciò che vuole in un luogo pubblico”.

Dai Massari, non prenderci in giro!

Qualcuno lo pensa solo perché qualcun altro glielo lascia pensare!

Anche la tua polizia municipale. Troppo impegnata a far multe.

E la Procura della Repubblica?

Due settimane fa mi hanno portato in studio un giovane tunisino, direttamente dal pronto soccorso, 40 giorni di prognosi.

Viso tumefatto, massacrato da una banda di maranza, stessa nazionalità.

Davvero il procuratore della Repubblica non può intervenire?

Davvero non è possibile mettere in galera qualcuno di questi giovani delinquenti?

Vabbè! Guardiamo avanti e cerchiamo di sopravvivere.

Perché per fortuna c’è pur sempre la con-turbante assessora Mahmoud.

Che spiega che i reggiani sul referendum non hanno capito un cazzo.

Dopo aver precisato, qualche settimana fa, che i reggiani sono razzisti ed essersi fatta aprire un apposito sportello a spese dei contribuenti (naturalmente reggiani!).

Cara Mahmoud, la prego.

Faccia aprire un altro sportello per i reggiani che hanno paura dei suoi connazionali, che non si sentono più sicuri, che vengono rapinati e derubati quotidianamente.

Uno sportello al quale sia anche possibile lamentarsi e darle anche qualche modesto, umile suggerimento.

Io gliene darei uno subito.

Mettere degli aghi dissuasori (come quelli per i piccioni, ma più robusti!) nei luoghi dove siedono e stazionano di solito gli extracomunitari tutto il giorno, a ubriacarsi, a spacciare, a sporcare e a spaventare i passanti, quando non li rapinano.

Cominciamo con via Nobili? O con i gradini del Valli?

E poi facciamo una bella mappatura, come ha suggerito lo studente arabo Danish Tawia su TikTok, di tutte le strade del centro nelle quali è molto meglio non avventurarsi da soli?

Soprattutto le donne. Dai assessora, ci proviamo? Il costo è modesto. Inferiore a quello del suo sportello antirazzista.

1