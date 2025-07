Martiri del 7 luglio. Vent’anni dopo

Oggi Londra si ferma per ricordare uno dei giorni più bui della sua storia recente. Sono passati esattamente vent’anni dagli attentati del 7 luglio 2005, quando quattro kamikaze legati all’estremismo islamista colpirono il cuore della capitale britannica, provocando la morte di 52 innocenti e il ferimento di oltre 700 persone. Un attacco coordinato, compiuto nel pieno dell’ora di punta mattutina, che colpì tre treni della metropolitana e un autobus a due piani, trasformando una giornata ordinaria in un incubo collettivo.

Alle 8:50 di quel giovedì, tre esplosioni simultanee sconvolsero le linee sotterranee tra Aldgate, Edgware Road e Russell Square. Poco meno di un’ora dopo, un quarto ordigno esplose su un autobus a Tavistock Square. Il caos, il terrore, l’incredulità: per i londinesi e per il mondo intero fu uno shock senza precedenti.

Oggi, come ogni anno, il ricordo viene celebrato con sobrietà e profonda commozione. Una cerimonia avrà luogo al Memoriale del 7 luglio a Hyde Park, dove familiari delle vittime, sopravvissuti, autorità e cittadini comuni si raccolgono in silenzio. 52 colonne d’acciaio, una per ogni vita spezzata, testimoniano il dolore e la determinazione di una capitale del mondo che ha scelto di non dimenticare.

La jihad e il terrorismo islamico non sono un lontano ricordo del passato. Sono qui presenti tra noi, in Europa, e si nutrono di fanatismo integralista e risentimento verso l’Occidente. Odiano la nostra civiltà, la nostra storia, la nostra cultura, il nostro modo di vivere. I 52 innocenti morti ammazzati in nome di Allah non saranno purtroppo gli ultimi. Dobbiamo esserne consapevoli. Bisogna ritrovare il senso delle nostre radici umane, etiche, spirituali. E avere il coraggio di proteggere e dare futuro ai valori che i nostri antenati ci hanno consegnato.

