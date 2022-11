Manghi (Italia Viva): l’acqua al centro, ripartire dalla diga di Vetto

Scrive in una nota Maura Manghi, coordonatrice di Italia Viva di Reggio Emilia: “Stamattina ho partecipato alla conferenza “Acqua per la vita: una sfida epocale per i nostri territori. Scenari futuri e sostenibilità” che si è svolta a Parma, organizzata dai Club Lyons.

Un incontro interessante e partecipato, che ha riportato ancora una volta l’acqua, l’emergenza idrica e proposte per il futuro, al centro dell’attenzione.

L’acqua è un bene prezioso ma, purtroppo, non ce ne rendiamo conto fino a quando non manca.

I cambiamenti climatici sono ormai un fatto dimostrato e temo non reversibile, se non nel lunghissimo periodo.

Avremo sempre meno acqua in certi periodi dell’anno e troppa e troppo in fretta in altri.



Dobbiamo imparare a raccoglierla e a farne tesoro e dobbiamo farlo subito, non fra dieci o venti anni.

Per i nostri territori significa ripartire subito, senza temporeggiare ulteriormente sulla base di giustificazioni assurde ed obsolete, e ripartire dai progetti pronti e approvati, da adeguare alle normative vigenti.

Significa partire dal Progetto Marcello e dalla Diga di Vetto.

I benefit saranno importanti per l’agricoltura, per l’economia, per l’energia, per il matketing territoriale, l’hanno capito ormai (quasi) tutti, la politica locale, regionale e nazionale si attivi con coraggio e tempestività”.