Lutto nella politica reggiana, morto l’ex deputato Emerenzio Barbieri

Domenica 15 giugno a Reggio è morto per un infarto Emerenzio Barbieri, 78 anni, parlamentare dell’Udc per due legislature, poi deputato per una terza legislatura con il Popolo della Libertà, in precedenza braccio destro di Carlo Donat Cattin nella Democrazia cristiana. Fu anche a capo della Sipra, l’agenzia di raccolta pubblicitaria della Rai, e per molti anni consigliere provinciale a Reggio.

Uomo di grande temperamento, amante del confronto politico “come si faceva una volta”, Barbieri è stato anche membro del consiglio di amministrazione dei Teatri di Reggio e animatore di innumerevoli attività politiche. Seppe intraprendere con amici e avversari politici relazioni di reciproca, intensa simpatia.