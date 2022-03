L’intelligenza Artificiale entra nei supermercati Conad Centro Nord

Conad Centro Nord ha scelto il modello innovativo di Intelligenza Artificiale e Machine Learning sviluppato da Tuidi per ottimizzare la gestione dei supermercati e, nello specifico, monitorare e controllare la linea di prodotti in promozione e deperibili, solitamente impossibili da gestire per un sistema tradizionale.

Grazie all’analisi del comportamento della concorrenza, Tuidi aiuterà la cooperativa a prendere le migliori decisioni di approvvigionamento rispetto sia al piano promozionale aziendale che ai volantini di offerta delle insegne concorrenti. L’assistente virtuale Delphi, infatti, studia le variabili esterne, tra le quali figurano non solo i prezzi dei competitor ma anche le festività e le previsioni meteorologiche, per individuare i picchi dei fabbisogni di vendita, elaborando previsioni accurate che aiutano a minimizzare le inefficienze tipiche del settore, quali buchi a scaffale e sprechi alimentari. Con questa tecnologia, Tuidi fornirà a Conad Centro Nord uno strumento in grado di monitorare costantemente l’ambiente competitivo in cui l’azienda opera, suggerendo le migliori decisioni da adottare in fase di approvvigionamento per massimizzare i profitti. Inoltre, l’Intelligenza Artificiale di Tuidi lavorerà anche sul problema della deperibilità legato ai prodotti freschi, tipicamente caratterizzati dalla brevità del periodo di scadenza. Individuare il preciso fabbisogno di vendita permette di evitare rotture di stock e sprechi alimentari, garantendo alla clientela di trovare sempre prodotti freschi: così Tuidi, attraverso la partnership appena avviata fornirà a Conad Centro Italia un vero e proprio assistente virtuale che ottimizza l’approvvigionamento attraverso l’analisi e il monitoraggio delle variabili esterne e l’utilizzo delle tecnologie cloud. Attraverso la piattaforma di Intelligenza Artificiale, infatti, Tuidi identifica i fabbisogni di vendita giornalieri per ogni singolo prodotto, prevedendo così le oscillazioni improvvise, andando ad evitare il nemico per eccellenza della distribuzione alimentare, ovvero la rottura di stock.

Conad Centro Nord è una delle cinque cooperative territoriali associate in Conad – Consorzio nazionale, tra dettaglianti leader in Italia nel mercato della grande distribuzione organizzata. Nata nel 1963, svolge la sua attività nelle province emiliane di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in Lombardia con 300 punti vendita.

Assistente virtuale per automatizzare l’approvvigionamento dei prodotti e Machine learning e NLP per evitare cannibalizzazione delle vendite

Grazie all’ormai avviata collaborazione, gli algoritmi di machine learning sviluppati da Tuidi sono impegnati nell’analisi di milioni di dati raccolti nel quotidiano. Attraverso il NLP (Natural Language Processing), insieme di algoritmi che processano le descrizioni dei prodotti, è possibile attribuire ad ognuno di questi un valore matematico. Tramite NLP, dunque, è possibile identificare le relazioni che intercorrono tra le referenze e, di conseguenza, intervenire tempestivamente per prevenire situazioni di cannibalizzazione o effetto trascinamento tra prodotti simili o complementari.

L’assistente virtuale di Tuidi ad oggi ha portato numerosi vantaggi al mondo retail: l’intelligenza artificiale ha permesso di eliminare sui punti vendita gestiti fino all’80% le mancate vendite di prodotti in continuativo e promozionale, riducendo sia i costi di immobilizzazione dello stock di magazzino fino al 60%, sia il tempo speso in azioni ripetitive fino al 90%, attraverso l’automazione dei processi.

“Siamo molto orgogliosi di aver siglato una partnership con Conad Centro Nord – affermano Vincenzo Morelli e Giulio Martinacci, co-founder di Tuidi – una realtà simbolo del panorama italiano, da sempre attiva nell’innovazione della distribuzione alimentare. Questa collaborazione per noi è molto importante perché ci permetterà di far conoscere il nostro know how e le soluzioni innovative e tecnologiche di Tuidi anche ad altre aziende della grande distribuzione organizzata. Avremo l’opportunità di capire e analizzare le singole esigenze e necessità, al fine di sviluppare sempre nuove soluzioni in grado di ottimizzare i flussi di gestione dei supermercati e al contempo offrire il servizio migliore possibile al cliente finale”.

Il sistema sviluppato da Tuidi si integra perfettamente alla piattaforma di Conad Centro Nord, non stravolge l’operatività day by day bensì la migliora, adattandosi alle esigenze operative della società.

“Da sempre in prima linea nel campo dell’innovazione – spiega Stefano Elli, Direttore pianificazione strategica, controllo di gestione e innovazione tecnologica Conad Centro Nord – Conad Centro Nord è attenta alle innovazioni provenienti dal mondo delle startup. Poiché nel contesto attuale è importantissimo avere un approccio costantemente proiettato al futuro, siamo entusiasti dell’avvio della partnership con Tuidi che, attraverso le sue soluzioni innovative di AI e Machine Learning, ci supporterà nell’ottimizzazione delle scorte di magazzino per evitare sprechi e rotture di stock. Attraverso algoritmi all’avanguardia saremo in grado di intercettare in tempo reale le variazioni di mercato e trend di consumo per offrire ai nostri clienti una migliore esperienza di acquisto”.

About Tuidi:

Nata dall’ingegno ed intuizione di Vincenzo Morelli e Giulio Martinacci, Tuidi è una startup retail tech con sede a Putignano (BA) che automatizza la Supply-chain aziendale rendendola reattiva alle variazioni di mercato grazie all’Intelligenza Artificiale che ottimizza la gestione dello stock, con l’obiettivo di garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo. La startup unisce studio metodico dei dati, personalizzazione dei processi aziendali e velocità di integrazione per restituire un output non solo accurato ma anche privo di difficoltà di interpretazione: così da aumentare i profitti, riducendo rotture di stock e ottimizzando le giacenze di magazzino. Ed inoltre grazie al Machine Learning, Tuidi fornisce un vero e proprio strumento con cui avere una fotografia a 360° della supply chain aziendale.