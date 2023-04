La Reggiana fa il botto in Sardegna, dopo 2 anni torna in serie B: scoppia la festa (foto-video)

Trasferta trionfale a Olbia per la Reggiana di Aimo Diana che conquista i tre punti che portano i granata in serie B, scoppia la festa di squadra e tifosi in Sardegna e in città a Reggio.

Dopo la beffa dello scorso anno subita con il Modena, la Reggiana vince il campionato di Serie C, girone B e torna dopo due anni nella serie cadetta con una giornata d’anticipo e l’ultima partita in casa diventa una passerella.

Quando la promozione diretta sembrava compromessa dalla sconfitta con la Virtus Entella, la compagine emiliana ha stretto i denti e si è ripresa in mano il proprio destino, mentre i liguri non sono andati oltre lo 0 a 0 con la Recanatese, fallendo un calcio di rigore negli ultimi minuti. Per quanto riguarda la cronaca della partita. Tutto è iniziato bene, con la Reggiana già in vantaggio al 2 minuto con una rete di Cauz. Poi è Ragatzu al 37′ a riportare i sardi in parità su calcio di punizione, ma la rete che vale una stagione la segna Guiebre al 42′. La Reggiana vola in serie B, i sardi si salvano. Le curve fanno festa. A Reggio partono i caroselli.