Il mondo visto dalla prospettiva degli outsider nell’evento 2020 TEDxBologna

TEDxBologna indaga la sorprendente visione che anima uomini e donne unici, la cui storia funge da impulso creativo per ognuno di noi. In una cornice inedita e spettacolare, l’evento “Outsider” riunisce sul palco figure di spicco della tecnologia, dello sport, della comunicazione e della scienza, nel tradizionale e conosciutissimo format che propone interventi di 18 minuti.

Alle 20.00 di domenica 13 settembre nello storico contesto di Piazza Maggiore a Bologna, otto protagonisti si alterneranno per la decima edizione di TEDxBologna, raccontando i loro progetti, le difficoltà che hanno incontrato sul proprio percorso e i traguardi futuri che ancora non hanno raggiunto. Scorci di vita autentici, che coinvolgeranno il pubblico in momenti di riflessione, condivisione e intrattenimento, come da sempre è nello spirito di TEDx e dei suoi attesissimi appuntamenti. Un evento che quest’anno si terrà all’aperto – nel massimo rispetto delle leggi in vigore sulle distanze di sicurezza – e che proprio grazie a questa magica atmosfera renderà ancora più bella la celebrazione del decennale della manifestazione bolognese. Durante il TEDxBologna ci saranno due spettacoli e un’intervista che completeranno la serata.

Gli “Outsider” quest’anno abbracciano i più disparati campi, tra gli altri, medici in prima linea in tempi di pandemia, architetti futuristi che vedono su Marte spazi abitativi alternativi, musicisti controcorrente, sportivi, esperti di tecnologie e comunicazione, dirigenti che hanno toccato con mano una delle realtà tecnologicamente più innovative del secolo, appassionati scrittori di personaggi fuori dal comune.

Andrea Pauri, curatore e promotore di TEDxBologna, fedele alla convinzione che “il potere delle idee possa cambiare le abitudini, la vita delle persone, ed infine il mondo stesso”, presenta uno spettacolo che ha un obiettivo ben preciso: ispirare le persone attraverso i racconti degli Outsider. Ma chi sono e come possiamo definire questi individui?

“Guidare gli altri oltre la realtà in cui si trovano, verso qualcosa che prima non c’era. Questo è il destino degli outsider. Hanno pregiudizi da bruciare, prospettive nuove e originali: il futuro che scorgiamo nei loro occhi appare infiammato di tempi migliori. Spesso derisi e ostracizzati da una società che neutralizza ogni forma di diversità e la imprigiona in logiche di conformismo, distruggendone l’insegnamento, gli outsider fanno sentire la propria voce e sconfiggono la paura.

Mai come in questa epoca, diventano messaggeri di una vocazione autentica e unica. Senza clamore e ostentazione, rifiutano le convenzioni e sconfiggono l’esclusione con la creatività, mutando con coraggio la propria vita in una lunga e complessa avventura. Gli outsider trasformano la loro visione in concretezza, in una verità nella quale abbiamo bisogno di credere: quando l’equilibrio si rompe vogliono costituirne uno nuovo, quando incontrano l’abitudine vogliono portare l’emozione, quando la speranza è andata persa vogliono lottare per riaverla indietro. Sono innovatori improbabili e straordinari, raccontati attraverso una definizione che contiene essa stessa un seme di ribellione, provenienti da esperienze non convenzionali e fuori dalle regole costituite. Esperienze che fanno parte di altri luoghi e che loro scelgono di far uscire da un recinto, una barriera, per condividerle con il mondo. Gli outsider sanno dove vogliono arrivare e di quale impegno dovranno costellare il proprio

cammino, utilizzando risorse inedite, imparando, cercando mentori e alleati, per costruire un avvenire che suona come una rivoluzione, necessaria.”

TEDxBologna è l’evento che permette di presentare e “Diffondere Idee di Valore” attraverso microconferenze di massimo 18 minuti, tenute da pensatori, inventori, autori di idee per il futuro, uomini e donne d’azione in un perfetto connubio fra performance e stile, fra passione e tecnologia, fra innovazione e tradizione. La missione è quella di creare da un lato una comunità di pensatori creativi e innovativi che possano offrire ispirazione alla comunità di Bologna e all’Italia, dall’altro una libera conoscenza fruibile a tutti.

Dal 2011 si svolge almeno un evento TEDxBologna all’anno, dedicato sempre ad un tema attuale. Con Outsider, per la decima volta TEDxBologna porta scintille d’ispirazione nel capoluogo emiliano.

Il programma, l’elenco degli speaker e i biglietti sono disponibili al seguente link https://tedxbologna.com/outsider/

