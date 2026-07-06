Gradimento dei sindaci, crollo di Massari: perde 27 posizioni e scivola al 46° posto

L’indice di gradimento, inoltre, risulta inferiore sia rispetto alla rilevazione dello scorso anno (era al 54%) che al risultato elettorale: nel novembre del 2024 vinse infatti le regionali in Emilia-Romagna alla guida della coalizione di centrosinistra con il 56,77% dei voti.

Analizzando più nel dettaglio i dati, de Pascale si attesta al 52% dei consensi tra gli emiliano-romagnoli, percentuale che gli vale il dodicesimo posto in classifica generale, con una perdita di quattro posizioni rispetto al 2025, quando invece era ottavo.

Gradimento dei presidenti di Regione, de Pascale in calo e fuori dalla top ten: è solo 12°

Dopo oltre settanta concerti che hanno accompagnato il suo ultimo album ...

Riceviamo e pubblichiamo in versione integrale questo intervento di Marco E...

Domenica 5 luglio, intorno alle 13, un ragazzo di 17 anni si è infortunato ...

È stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacen...

Reggio, si aggira in via Turri con dosi di hashish e un coltello

Lunedì 6 luglio è il giorno dell’autopsia sul corpo di Raffaele Stipa...

Reggio. Omicidio del pizzaiolo, è il giorno dell’autopsia sul corpo di Raffaele Stipa