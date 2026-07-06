Gradimento dei presidenti di Regione, de Pascale in calo e fuori dalla top ten: è solo 12°

Il Governance Poll 2026, la rilevazione annuale dell’istituto Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore sull’indice di gradimento dei presidenti di Regione italiani, fa scattare un campanello d’allarme per Michele de Pascale: il governatore dell’Emilia-Romagna, infatti, perde due punti percentuali rispetto all’anno scorso ed esce dalla top ten.
Analizzando più nel dettaglio i dati, de Pascale si attesta al 52% dei consensi tra gli emiliano-romagnoli, percentuale che gli vale il dodicesimo posto in classifica generale, con una perdita di quattro posizioni rispetto al 2025, quando invece era ottavo.
L’indice di gradimento, inoltre, risulta inferiore sia rispetto alla rilevazione dello scorso anno (era al 54%) che al risultato elettorale: nel novembre del 2024 vinse infatti le regionali in Emilia-Romagna alla guida della coalizione di centrosinistra con il 56,77% dei voti.
Il podio 2026, per la cronaca, lo conquista Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, che vola al 66% dei consensi, sorpassando di un punto percentuale Alberto Stefani, neoeletto presidente del Veneto (al 65%); ultimo gradino del podio, invece, per Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia, che vanta un indice di gradimento del 64%.
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