Il fiume Po in crisi per il caldo anomalo e la scarsità di piogge: avanza il cuneo salino

Il caldo persistente dell’ondata di calore che sta investendo il nord Italia e la scarsità di piogge stanno riducendo ulteriormente le portate del fiume Po e dei laghi alpini, mentre l’intrusione di acqua salata dal mar Adriatico nel delta del corso d’acqua (il cosiddetto “cuneo salino”) ha raggiunto ormai i 20 chilometri dalla foce.

È questo il quadro emerso dalla riunione straordinaria di giovedì 25 giugno dell’Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici dell’Adbpo, l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che ha dichiarato un livello di severità idrica “media in assenza di precipitazioni” su tutto il distretto: “La tenuta dei grandi laghi alpini è l’ultima garanzia per la disponibilità idrica nel distretto del Po”.

La situazione più critica riguarda proprio il delta del fiume, dove l’irrigazione è stata sospesa, e alcune aree del Piemonte, dove i prelievi d’acqua sono stati interrotti del tutto; ma misure di contenimento sono state attivate anche in Emilia-Romagna e in Veneto, mentre la Lombardia resiste grazie al contributo delle colature.

Alla data del 22 giugno la portata del Po era di 207 metri cubi al secondo a Piacenza e di 298 m³/s sul delta, a Pontelagoscuro; tra i grandi laghi, il lago Maggiore è sceso al 58,4% di riempimento, perdendo 49 centimetri in due settimane (pari a 102 milioni di metri cubi d’acqua), mentre Garda, Como e Idro mostrano livelli analogamente inferiori alla media.

Le piogge degli ultimi giorni, perlopiù concentrate in temporali localizzati, “non hanno dato un contributo significativo e duraturo, mentre il caldo ha ridotto ulteriormente gli accumuli nivali, ormai prossimi allo zero”, spiega Francesco Tornatore, dirigente dell’Autorità di bacino. Le previsioni, inoltre, indicano temperature sopra la norma anche nei prossimi giorni. L’Osservatorio tornerà a riunirsi il 3 luglio per un aggiornamento della situazione.