Festa del Tricolore, come cambia la viabilità nel centro storico di Reggio

Il 7 gennaio 2022, a seguito dello svolgimento delle celebrazioni per il 225° Anniversario della Nascita del Tricolore, verranno adottati i seguenti provvedimenti di modifica della viabilità:

Istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione:

Dalle ore 1 alle ore 14 in: corso Garibaldi tra via S. Liberata e via S. Pietro Martire; via Berta, da via S. Pietro Martire a via S. Liberata; via S. Pietro Martire, da via del Consorzio a vicolo delle Rose; piazza Gioberti; via Emilia Santo Stefano da piazzale Duca d’Aosta a piazza Gioberti; via Aschieri da via Colombina a piazza Prampolini; via Palazzolo da vicolo delle Rose a piazza Prampolini; via Sessi da piazza Martiri del 7 Luglio a via Battaglione Toscano; via Nobili da viale Isonzo a via Spallanzani; via Spallanzani da via Nobili a piazza Martiri del 7 Luglio; via Vittorio Veneto – tutta – compresa la piazzetta retrostante l’Hotel Posta.

Interruzione della circolazione stradale

Dalle ore 6 alle 14, e comunque fino al termine delle celebrazioni, in: piazza Prampolini e vie di accesso; via Emilia Santo Stefano, da piazza del Monte a via Campanini; piazza del Monte; via Emilia San Pietro, da piazza del Monte a via Don Andreoli; via Crispi; piazza Martiri del 7 luglio; piazza della Vittoria.