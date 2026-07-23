Eduiren cresce ancora: nel 2025/2026 a Reggio coinvolte quasi 20.000 persone

È stato un anno scolastico con numeri in crescita per Eduiren, il settore educational del gruppo Iren. I numeri raccontano non solo l’impegno educativo dell’azienda, ma anche la capacità di fare rete con altre realtà educative dei territori di riferimento, valorizzando progettualità comuni e specifiche eccellenze.

Tra settembre 2025 e giugno 2026, le attività di Eduiren hanno coinvolto complessivamente 93.346 persone (80.618 studenti e studentesse e 12.728 tra docenti e cittadini) di tutte le età, con 353 visite a impianti (+10%) e 481 progetti didattici, confermando così la vocazione a un approccio non convenzionale alla divulgazione e alla sperimentazione di nuovi strumenti.

Un dato in forte crescita, rispetto ai 68.000 contatti dello scorso anno, che conferma l’impegno di Eduiren nell’offrire opportunità di qualità alle scuole e occasioni di sensibilizzazione per tutti, in collaborazione con tante realtà impegnate sui temi della sostenibilità e dell’Agenda 2030.

A Reggio Emilia, in un territorio che registra un incremento del 17% nei contatti, Eduiren ha sviluppato nuove progettualità inclusive e partecipative. Nell’anno scolastico 2025/2026 sono state 54 le visite agli impianti, con il coinvolgimento di 388 scuole e 19.164 persone.

Tra le varie iniziative spiccano lo sviluppo di Spazio Goccia a Luzzara, la collaborazione con l’Istituto regionale Giuseppe Garibaldi per i ciechi e il progetto realizzato con la redazione di Internazionale Kids, che ha visto protagonisti – in una riflessione sui temi della sostenibilità attraverso linguaggi innovativi – gli studenti e le studentesse della scuola Don Borghi prima e durante l’omonimo festival. Tra i progetti, anche un podcast realizzato dagli studenti dell’Iti Nobili sui comportamenti sostenibili online.

L’interlocutore principale dell’attività di Eduiren rimane il sistema scolastico pubblico e privato, con un catalogo online di offerte formative gratuite suddiviso in 22 percorsi didattici, rinnovati seguendo i consigli di docenti e studenti e aperto alle collaborazioni con altre agenzie formative in Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana e Campania.

In crescita, poi, l’interesse verso gli impianti del gruppo Iren: luoghi in cui approfondire o supportare il lavoro in classe, vere e proprie aule per conoscere e riflettere, con spazi e materiali dedicati. Tra gli impianti più apprezzati si confermano il Trm di Torino, il potabilizzatore di Prato (Genova), il Polo ambientale integrato di Parma, la centrale idrica Reggio Est (Reggio Emilia), il Pad di Mancasale (Reggio Emilia) e le centrali del Nucleo idroelettrico del Tusciano (Salerno).

Eduiren è soggetto attivo anche in due strutture che coniugano la tecnologia con la creatività: lo Spazio Goccia a Luzzara e il Centro Remida di Reggio, che lo scorso 14 maggio è stato anche visitato dalla principessa del Galles Catherine “Kate” Middleton durante la sua due giorni in terra reggiana.