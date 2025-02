Conad Centro Nord, raccolti 53.500 euro per i neonati del Santa Maria Nuova di Reggio

Conad Centro Nord ha devoluto 53.500 euro all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio: ammonta a tanto, infatti, la somma raccolta tra ottobre e fine dicembre scorsi nei punti vendita Conad della provincia di Reggio grazie all’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire”.

Il contributo sarà destinato a dotare i reparti di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell’arcispedale reggiano di un’innovativa apparecchiatura per la ventilazione non invasiva sincronizzata per i neonati pretermine: un respiratore artificiale di ultimissima generazione in grado di erogare un supporto ventilatorio sempre sincronizzato con gli atti respiratori spontanei del neonato, in particolare di quelli più piccoli e prematuri.

Il traguardo, ovviamente, è stato reso possibile grazie soprattutto alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che hanno sostenuto l’iniziativa acquistando le campanelle di Natale, all’interno di una linea di 12 soggetti realizzati in plastica (Abs) riciclata e ispirati ai personaggi più famosi dei film d’animazione Disney.

Per ogni campanella distribuita nelle province di Reggio, Parma, Piacenza e di tutta la Lombardia, Conad Centro Nord ha raccolto dai propri clienti 50 centesimi da destinare a sei ospedali dei bambini e reparti pediatrici presenti nei territori in cui opera la cooperativa. Alla fine dell’iniziativa la cifra complessiva devoluta ai sei progetti è stata pari a 277.000 euro.

“Questa iniziativa – ha detto l’amministratore delegato di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini – testimonia concretamente l’impegno di Conad Centro Nord nel sostenere le strutture sanitarie del nostro territorio. Grazie alla generosità dei nostri clienti, siamo in grado di offrire un aiuto significativo che va a beneficio di tutta la comunità e, in particolare, dei più piccoli. Il nostro obiettivo è garantire che ogni bambino possa ricevere le cure migliori in un ambiente sereno e accogliente. Desidero ringraziare di cuore tutti i nostri clienti per il loro sostegno costante e per la loro straordinaria generosità, che rendono possibile tutto questo. Un sentito ringraziamento va anche a tutto il personale sanitario che ogni giorno si impegna con dedizione e professionalità per il benessere di tutti”.

Soddisfatta anche Deanna Ferretti, presidente di CuraRE onlus: “Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa. Grazie alla vostra generosità e al vostro sostegno siamo riusciti a raggiungere questo grande traguardo. Ancora una volta ci dimostra quanto la solidarietà e la collaborazione possano fare la differenza. Grazie a Conad Centro Nord per aver promosso questa iniziativa e a tutti i cittadini per aver risposto con entusiasmo e altruismo”.

Un sentito ringraziamento a Conad Centro Nord e a tutte le persone che hanno partecipato all’iniziativa è stato espresso inoltre anche da Giancarlo Gargano, direttore dei reparti di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell’arcispedale Santa Maria Nuova, dalla coordinatrice infermieristica del reparto Monica Miari e da Giorgio Mazzi, direttore del presidio ospedaliero provinciale.

In provincia di Parma, invece, sono stati devoluti 46.500 euro all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” per l’acquisto di tecnologie biomediche per l’area chirurgica-intensiva pediatrica; in provincia di Piacenza, sono stati devoluti 20.500 euro al Dipartimento materno infantile – Area neonatologia e ostetricia dell’ospedale di Piacenza per “Fin dal primo vagito”, un progetto per migliorare l’accoglienza alla vita e il comfort dei neonati.

L’iniziativa del 2024 si inserisce in un progetto che Conad ha avviato a livello nazionale nel 2021 per sostenere gli ospedali impegnati in progetti pediatrici in tutta Italia. Complessivamente, in questi quattro anni, Conad ha raccolto 8 milioni di euro.