Calcio. Giovanili e femminili, Conad Centro Nord ancora al fianco della Reggiana

Prosegue per l’ottava stagione consecutiva, la 2025-2026, la partnership tra Conad Centro Nord e AC Reggiana.

L’amministratore delegato di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini, durante la presentazione dell’accordo, ha ribadito l’attenzione di Conad verso i giovani e verso lo sport femminile: “Rinnovare la partnership con la Reggiana Calcio significa confermare un impegno che sentiamo profondamente nostro. Condividiamo con il mondo granata radici solide nel territorio e l’idea che lo sport, soprattutto quando coinvolge i giovani e le squadre femminili, sia un motore straordinario di crescita, inclusione e comunità”.

Sostenere il settore giovanile e il movimento femminile della Reggiana Calcio, per Ferrarini, “non è solo un gesto di vicinanza sportiva, ma un investimento nei valori in cui crediamo: educazione, partecipazione e pari opportunità. Attraverso questa collaborazione vogliamo contribuire a rendere lo sport accessibile a tutti e promuovere modelli positivi per le nuove generazioni. È un percorso che affrontiamo con convinzione, fianco a fianco con una realtà che rappresenta un punto di riferimento per tutto il territorio”.

All’interno della grande famiglia dei partner granata il rapporto di partnership con Conad non consiste solo nella sponsorizzazione, ma si sviluppa tramite iniziative di vario genere che proiettano il valore della brand AC Reggiana non solo nell’ambito sportivo, ma anche in quello sociale.

“Siamo lieti di rinnovare la partnership che lega Conad e Reggiana, una collaborazione ormai storica e di grande importanza per la società”, ha aggiunto il vicepresidente e direttore generale granata Vittorio Cattani, “per il suo rivolgersi con attenzione alle attività che si sviluppano in ambito sociale e che vanno a essere d’impronta sulle nuove generazioni. Insieme a Conad abbiamo Emil Banca, che del futuro granata, le ragazze e i ragazzi del nostro settore giovanile, è ancora main sponsor e prosegue un percorso nato con la ripartenza del club. Il loro impegno con Reggiana, insieme alla passione messa al servizio dei giovani come investimento nel futuro, sono chiari indicatori dell’importanza che queste due realtà rappresentano per il nostro territorio”.

Alla presentazione delle partnership erano presenti anche i componenti del consiglio di amministrazione di Conad Centro Nord Samuele Rondanini e Luigi Motti, il responsabile del settore giovanile di AC Reggiana Pietro Lodi, il dirigente responsabile del settore femminile Francesco Criscuolo e l’allenatore della prima squadra femminile Andrea Bazzini.