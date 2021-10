“Stravincono Pd e centrosinistra, dall’Emilia contributo essenziale”

Scrive su Facebook il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini dopo il turno del ballottaggio che si è concluso lunedì per la tornata delle elezioni amministrative.

“Il verdetto dei ballottaggi è ancora più chiaro: stravincono il Pd e il centrosinistra. A Roma e Torino, così come a Varese, Savona, Latina, Cosenza e altre città.

Vinciamo quando siamo capaci di aggregare, di ascoltare le persone, di presentare candidati preparati e proposte credibili.

Nei territori, grazie al lavoro di amministratori capaci, donne e uomini, spesso giovani, ogni giorno vengono date risposte alle comunità locali. Lo stesso va fatto a livello nazionale, perché la vittoria alle amministrative non si tramuta certo in una vittoria automatica alle elezioni politiche. Anzi, troppe volte in passato è successo il contrario.

Rimbocchiamoci quindi le maniche, proseguendo il lavoro per allargare il centrosinistra, costruire un progetto per l’Italia fatto di imprese serie e buona occupazione, crescita sostenibile e giustizia sociale, innovazione e ricerca, scuola e sanità per tutti i cittadini cui destinare massicci investimenti pubblici. Di fronte a una destra sovranista che spesso si contrappone all’Europa, dice no alla scienza e mette a rischio la ripartenza del Paese.

Un contributo essenziale, ancora una volta, viene dall’Emilia-Romagna: dopo essere stata l’unica regione che al primo turno ha visto vincere tutti e tre i candidati a sindaco del Pd e del centrosinistra nei capoluoghi – Bologna, Ravenna, Rimini – oggi registra un altro successo con la vittoria al ballottaggio dei tre candidati del Pd e del centrosinistra che hanno largamente battuto i sindaci uscenti: Edoardo Accorsi a Cento, Marco Poletti a Finale Emilia e Franca Foronchi a Cattolica.

E insieme a loro buon lavoro anche al giovane neo sindaco di Pavullo Davide Venturelli, che ha battuto la destra a capo di una lista civica”.