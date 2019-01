Reggio. Ambiente, Tutino: i Cinquestelle producono parole senza alcuna attenzione ai fatti

L’assessore a Infrastrutture del territorio e Beni comuni al Comune di Reggio Emilia Mirko Tutino in una nota scrive: “Il mio personale parere è che l’attenzione all’ambiente del Movimento 5 Stelle sia sempre di più fatta di parole senza alcuna attenzione ai fatti e senza nessuna riflessione sugli elementi strutturali del Bilancio di un ente locale”.

Scrive Tutino: “Nonostante quel Movimento esprima sia il ministro dell’Ambiente che quello delle Infrastrutture, a Reggio Emilia non arriva un euro in più per il trasporto pubblico e le strategie per risolvere il problema della qualità dell’aria nella Pianura Padana sono lasciate interamente alle Regioni. Lo scorso autunno l’Emilia-Romagna si è trovata sola nel proporre soluzioni più radicali ed innovative di contrasto allo smog, mentre le due Regioni governate dagli alleati del Movimento 5 Stelle, ovvero il Veneto e la Lombardia, sono state libere di abbassare lo standard dei propri interventi senza alcuna opposizione da parte del Ministero.

Ora, di fronte ad un Bilancio che conferma il potenziamento del Minibu già approvato con il progetto Reggio Respira, prosegue sulla strada dello sviluppo delle reti ciclabili del nostro territorio per favorire l’utilizzo delle biciclette, rilancia l’impegno per il progetto Mobike, prevede infrastrutture attese da anni per portare le auto fuori dall’abitato di Rivalta e di Fogliano, prosegue l’impegno per la piantumazione di aree urbane ed a favore della mobilità elettrica, introduce la tariffazione puntuale dopo aver esteso a tutta la città il porta a porta, loro presentano 12 emendamenti al Documento unico di Programmazione, senza nessuna vera proposta che riguardi le risorse economiche.

Davvero la capogruppo Guatteri ed i consiglieri grillini pensano che basti scrivere su una relazione un numero che prevede la riduzione dei rifiuti, perché i rifiuti si riducano miracolosamente nonostante le norme nazionali continuino ad ammettere grandi produzioni di imballaggi?

E’ davvero convinta che basti scrivere che il Comune vuole più monitoraggi dell’aria, affinché l’ente competente – e cioè Arpae che non dipende dal Comune – abbia la dotazione di strumenti e personale per intensificare l’attività di controllo?

Riescono davvero a scrivere, senza che gli scappi da ridere, che il Comune si pone l’obiettivo di riasfaltare tutte le piste ciclabili esistenti, senza le risorse necessarie per la manutenzione?

Il mio personale parere è che l’attenzione all’ambiente del Movimento 5 Stelle sia sempre di più fatta di parole senza alcuna attenzione ai fatti e senza nessuna riflessione sugli elementi strutturali del Bilancio di un ente locale. Come è già stato dimostrato sulle trivellazioni, sui carichi inquinanti ammessi nei terreni, sulle concessioni autostradali, sugli abusi edilizi e su tanti altri argomenti, non deve stupire se – a fronte della bella promessa di rendere l’Italia un paese più attento all’ecologia – si ritrovino sempre ad essere i gregari della Lega Nord, della quale ormai seguono completamente la scia (chimica?)”.