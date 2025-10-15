Attrarre talenti e investimenti: al Tecnopolo di Reggio al via il progetto europeo Magnet

progetto Magnet evento lancio Tecnopolo Reggio – CoRE

Mercoledì 15 ottobre al Tecnopolo di Reggio ha preso il via il progetto europeo Magnet, ideato per attrarre e far crescere talenti per arricchire di competenze e investimenti il territorio reggiano. I diversi partner europei si sono radunati per il lancio ufficiale del progetto e per un primo confronto sui temi di lavoro.

Finanziato con un milione e mezzo di euro nell’ambito del Programma europeo Interreg Europe, con il Comune di Reggio nel ruolo di soggetto capofila, il progetto nasce per rafforzare i poli innovativi europei che costituiscono punti strategici a sostegno della competitività delle imprese e dei territori.

“Il progetto Magnet rappresenta un passaggio fondamentale nella strategia di attrattività della nostra città”, ha commentato l’assessore comunale alla rigenerazione urbana Carlo Pasini: “Grazie ad esso potremo rafforzare il ruolo del Reggiane Parco Innovazione come hub multifunzionale, punto di riferimento per imprese, talenti e investitori. È un’opportunità per creare sinergie ancora più forti tra amministrazione, mondo produttivo, ricerca e territorio, consolidando la posizione di Reggio anche a livello internazionale”.

Il progetto Magnet, inoltre, si inserisce pienamente nel piano Re-Acts del Comune di Reggio, che mette al centro la sostenibilità come leva di sviluppo per la competitività: “L’obiettivo – ha aggiunto Pasini – è coniugare la sostenibilità ambientale con la crescita economica e sociale, costruendo un modello urbano capace di attrarre persone, imprese e conoscenza e, allo stesso tempo, garantire qualità della vita, inclusione e rispetto per l’ambiente. La collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e Art-Er, che grazie a Magnet si rafforza ulteriormente, è essenziale per allineare le strategie locali e regionali, moltiplicando l’impatto delle azioni e garantendo una governance efficace. Questa sinergia ci consente di trasformare le opportunità dei programmi europei in politiche e interventi concreti per la nostra città”.

Nello specifico, il progetto Magnet promuove lo scambio internazionale di buone pratiche ed esperienze concentrandosi su quattro tematiche: modelli di gestione organizzativa e contact-point degli hub (back/front office); coinvolgimento degli stakeholder; servizi e incentivi gestiti e forniti dagli hub; value proposition e strategie di marketing degli hub.

Il progetto ha una durata di quattro anni. Oltre al Comune di Reggio, vi partecipano: Centre for development of the EastPlanning Region (Macedonia), Public institution Panevėžys Development Agency (Lituania), Centru Regional Development Agency (Romania), Pannon Business Network Association (Ungheria) e la Città di Utrecht (Olanda). Il finanziamento complessivo del progetto è pari a 1,5 milioni di euro, con un contributo per il Comune di Reggio pari a 300.000 euro.

Categories
In primo pianoLavoroReggio Emilia
Tagged
Carlo PasiniInterreg Europeprogetto MagnetReggiane Parco InnovazioneTecnopolo di Reggio Emilia

There are no comments

Partecipa anche tu

Il sondaggio

In arrivo
Coopservice Traslochi
Conad

Ultimi commenti

Frassino on 14 Ott
Pace a Gaza, tutti zitti

Il tornaconto politico è una peculiarità di politicanti italiani e non solo. Il genocidio dei palestinesi, se vogliamo chiamiamolo pure l'effetto collaterale della lotta contro […]

Giudizi universali

Back to Top