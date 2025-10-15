Bologna, smantellato gruppo criminale legato alla ‘ndrangheta: otto persone in arresto

Nelle prime ore del mattino di mercoledì 15 ottobre è scattata l’operazione “Bononia Gate”: sono state arrestate otto persone tra Emilia-Romagna, Calabria, Lazio e Campania ed è stato eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore di oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di un’associazione per delinquere con base operativa a Bologna, i cui componenti sono accusati a vario titolo dei reati di bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, evasione, riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti e autoriciclaggio – alcuni dei quali aggravati dall’agevolazione mafiosa nei confronti della cosca di ‘ndrangheta dei Piromalli e Molè.

Le indagini, avviate nel 2021 dalla Sezione investigativa del servizio centrale operativo (Sisco) e dalla Squadra mobile di Bologna, con la collaborazione – per gli approfondimenti economico-finanziari – del centro operativo della Direzione investigativa antimafia (Dia) di Bologna, hanno permesso, grazie anche a numerosi accertamenti tecnici, bancari e societari, di portare alla luce le attività illecite di un sodalizio criminale composto perlopiù da pregiudicati di origine calabrese e strettamente legati da rapporti personali con esponenti della ‘ndrangheta.

Una “conventicola criminale”, secondo gli investigatori, caratterizzata dalla costante ricerca di opportunità di investimento economico nel territorio emiliano e laziale (con particolare riferimento alla zona della Capitale), il cui minimo comune denominatore era l’acquisizione di attività imprenditoriali e la loro illegale gestione.



Grazie anche al contributo fornito da diversi collaboratori di giustizia, l’operazione “Bononia Gate” ha consentito di accertare come l’organizzazione criminale, a partire almeno dal 2010, abbia creato e gestito, tramite prestanome compiacenti retribuiti mensilmente, almeno nove società con sede legale o operativa nelle città di Bologna e di Roma.

Le società apparivano floride tramite escamotage come artifici contabili, manipolazioni di bilancio, movimentazione vorticosa di contanti, emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l’obiettivo di accedere indebitamente a finanziamenti bancari e mutui agevolati, garantiti dallo Stato mediante l’intermediazione del Mediocredito Centrale (una società partecipata al 100% da Invitalia che, a sua volta, fa capo al Ministero dell’economia e delle finanze), che ha complessivamente erogato a queste società un totale di un milione e mezzo di euro, con corrispondente danno erariale.

Le aziende in questione, dopo aver incassato i finanziamenti ed essere state impiegate per commettere truffe, venivano destinate a un veloce fallimento, non prima che i relativi conti correnti venissero prosciugati e i beni societari mobili e immobili venissero alienati o distratti tramite azioni riciclatorie e/o di reimpiego.

Il coordinamento delle complesse dinamiche gestionali delle varie imprese veniva assicurato dalla connivenza di due commercialisti, uno di Bologna e uno di Roma, che hanno assunto nel tempo il ruolo di “consiglieri” dell’organizzazione: professionisti non necessariamente organici al sodalizio criminale, ma che suggerivano di volta in volta sistemi e modalità fraudolente, fornendo pareri e assistenza per violare le leggi. Il commercialista attivo a Bologna, in particolare, è stato colpito dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora e dalla misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività contabile per un anno.