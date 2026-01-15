Addio a Cesare Zampetti, storico esponente della destra reggiana

Cesare Zampetti – ME

Mercoledì 14 gennaio è morto, all’età di 63 anni, Cesare Zampetti, private banker con una brillante carriera nel mondo della finanza e storico esponente della destra reggiana. Militò nel Fronte della Gioventù e nel Movimento sociale italiano; il padre Antonio era stato segretario provinciale del Msi e consigliere provinciale a Reggio.

Lascia la moglie Antonella, le figlie Anna e Laura e la sorella Antonia. Il funerale è in programma nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio alle 14.30 nella chiesa di San Pietro.

“Uomo gentile, dotato di un coraggio e di una forza d’animo impareggiabili, è stato esempio virtuoso per tutti, in primo luogo per le figlie”, lo ricorda l’amico Marco Eboli, presidente dell’associazione culturale reggiana Balder: “La moglie Antonella lo ha accompagnato con amore e premura sempre. Ho avuto la possibilità di salutare Cesare la sera prima che si congedasse da questa vita terrena e che rendesse l’anima a Dio, che lo accoglierà con tutti i suoi cari. A tutti i suoi cari le mie affettuose condoglianze”.

Categorie
CronacaIn primo pianoReggio Emilia
Tag
Cesare ZampettiFronte della GioventùMarco EboliMovimento sociale italianoMsi

Non ci sono commenti

Partecipa anche tu

Il sondaggio

In arrivo
Coopservice Traslochi
Conad

Ultimi commenti

paolo il 13 Gen
Nelle strade di Teheran la meglio gioventù

Cioè bisognerebbe scendere in piazza per autorizzare moralmente il ns paese nel plaudire il nuovo progetto di esportazione della Democrazia? Non è che magari dopo i […]

Giudizi universali

Torna su