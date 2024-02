Torna in edicola Tuttoreggio, sarà la vetrina del Very reggian People

E’ stata una rivista cult per generazioni di reggiani, dalla metà degli anni Settanta fino al primo decennio del nuovo millennio. Per i giovani delle disco e della vasca ai quali erano dedicati memorabili reportage fotografici, ma non solo. Perché Sandro Gasparini, vulcanico editore e contitolare della celeberrima discoteca Marabù che attraverso la Olma mandava in stampa anche Forza Reggiana, voleva che Tuttoreggio si occupasse – con firme autorevoli – anche di politica, attualità, economia.

Ora – grazie all’iniziativa di Nicola Fangareggi, che ne è il direttore, e che manterrà contemporaneamente la direzione di 24Emilia – Tuttoreggio torna nelle edicole di Reggio e provincia a partire dai primi giorni di marzo e, per il momento, avrà cadenza trimestrale. Con un formato e una grafica tutti nuovi, ma con la stessa voglia di essere trasversale e di raccontare l’attualità a tutto tondo.

Il nuovo corso della testata, ha anticipato il direttore Fangareggi, avrà al tempo stesso una forte configurazione identitaria del “Very reggian People” (che è anche il payoff della storica testata) attualizzata nel presente contemporaneo. Dunque alta qualità dei servizi giornalistici, affidata a soli professionisti, ed estrema cura dell’impatto grafico e della qualità estetica del prodotto.

Ben 140 le pagine del primo numero del rinnovato magazine, ricche di notizie e foto, di inchieste, costume, moda, social network, sport, lifestyle della Reggio più bella e più autentica.

Già online anche il canale Instagram della rivista @tuttoreggio