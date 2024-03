Strage nazi-fascista di Cervarolo, Istoreco fa il punto sui risarcimenti

Scrive e informa con una nota l’Ititito storico della resistenza di Reggio Emilia (Istoreco): “Un momento per fare il punto sull’atteso risarcimento per i parenti delle vittime dei crimini di guerra nazisti in Italia, comprese quelle dell’eccidio di Cervarolo avvenuto nella montagna reggiana.

Il nostro istituto lo propone per venerdì 22 marzo, alle 18 in modalità online, visibile in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Istoreco.

Con il Decreto Legge n. 36/2022, art.43, è prevista la costituzione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di un fondo per pagare i risarcimenti dei danni derivanti da crimini di guerra commessi dalla Germania nazista. Militari internati dopo l’8 settembre 1943, cittadini ebrei deportati e vittime delle stragi possono sperare finalmente in un risarcimento? A che punto siamo dopo tante attese e promesse? Pochi giorni fa i parlamentari reggiani Ilenia Malavasi e Andrea Rossi hanno presentato come primi firmatari un’interrogazione urgente con una richiesta di chiarimenti sui ritardi nei risarcimenti per le stragi.

L’incontro è l’occasione per confrontarsi e cercare di capire quali potranno essere i prossimi passaggi.

Nel corso dell’incontro online interverranno:

on Ilenia Malavasi

on Andrea Rossi

Matthias Durchfeld, Istoreco

avv Cristina Florean, Verona

av Aaron Jorgos Lau, Firenze

avv Italo Rovali, Comitato familiari vittime della strage di Cervarolo, Reggio Emilia

Modera: Adriano Arati, Istoreco

L’inizitiva è realizzata con il patrocinio dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri” e del Centro Studi Schiavi di Hitler”.