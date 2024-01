Savignano. Muore nello schianto mentre va a prendere il figlio a scuola

Nel primo pomeriggio di oggi martedì 9 gennaio, poco dopo le ore 14, si è verificato un grave incidente all’incrocio tra via Claudia (SP 569) e via Veneto, a Savignano sul Panaro.

Due auto si sono scontrate all’intersezione e i conducenti sono rimasti entrambi incastrati tra le lamiere. È stato necessario l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Vignola e dei volontari di Bazzano per liberarli.

Purtroppo per una donna M.T. classe 1971, che stava in quel momento andando a prendere il figlio a scuola, è stato dichiarato il decesso da parte del medico del 118 giunto sul posto. L’altro uomo è stato preso in carico dai sanitari. Sul posto la polizia locale di Savignano.