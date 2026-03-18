Sabato 21 marzo Palmaroli (“Osho”) torna a Reggio per presentare “Awanagana”

Sabato 21 marzo torna per la seconda volta a Reggio Emilia Federico Palmaroli, più conosciuto con il nome d’arte di “Osho”, autore di vignette satiriche – soprattutto sulla politica e sul costume – caratterizzate dall’uso del romanesco: l’appuntamento è alle 16.30 all’hotel Astoria per la presentazione del suo ultimo libro “Awanagana”.
Palmaroli sarà ospite dell’associazione culturale reggiana Balder e dialogherà con il presidente dell’associazione Marco Eboli. L’ingresso alla presentazione è libero, fino all’esaurimento dei posti a disposizione.
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