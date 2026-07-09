Ritrovato a Pesaro dopo due giorni il trentaquattrenne scomparso da Correggio

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 luglio è stato ritrovato dai carabinieri a Pesaro, nelle Marche, l’uomo di 34 anni residente nel Reggiano di cui non si avevano più notizie da un paio di giorni.

A lanciare l’allarme sulla sua scomparsa erano stati i genitori, che avevano anche diffuso un appello sui social per chiedere a chiunque avesse visto di persona o avesse notizie del figlio di rivolgersi immediatamente ai carabinieri.

Il trentaquattrenne era svanito nel nulla a Correggio, dove era andato, a quanto sembra, per incontrare alcuni amici. All’improvviso, però, telefonino spento e nessuna notizia di lui per ore e ore, tanto che i familiari si erano allarmati e si erano rivolti ai carabinieri per denunciarne la sparizione, facendo scattare le ricerche: prima nella zona dell’ultima posizione nota, poi estese anche ad altre province circostanti e ad altre regioni.

Infine, dopo due giorni di ansia e di speranza, il lieto fine.