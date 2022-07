Riforma degli Istituti Tecnici: il plauso di Unindustria Reggio Emilia

Scrive in una nota Roberta Anceschi, presidente Unindustria Reggio Emilia: “Unindustria Reggio Emilia saluta con favore l’approvazione alla Camera della legge sugli istituti tecnici che istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

Un risultato che deve molto al dialogo di Confindustria con Parlamento, Governo e Regioni a sostegno della necessità di rafforzare sempre più il legame tra ITS e imprese.

Gli ITS rappresentano la principale offerta formativa terziaria superiore professionalizzate legata al sistema produttivo territoriale e al mercato del lavoro.

L’obiettivo prioritario degli ITS è aumentare il numero di studenti con competenze nelle aree STEM, per contribuire a soddisfare i fabbisogni formativi delle aziende e a sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l’offerta di lavoro.

Ogni anno le imprese cercano 200 mila tecnici specializzati, ma nel 2021 gli studenti frequentanti gli ITS sono stati solo 21mila. Sono ancora bassi, quindi, i numeri dei diplomati in queste vere e proprie “Academy”. L’Italia è il secondo paese manifatturiero in Europa, ma senza orientare i ragazzi e le ragazze verso l’istruzione terziaria non universitaria, le nostre imprese non riusciranno a competere in un mondo interconnesso e tecnologico, perché questi profili avranno sempre più un ruolo chiave.

Grazie al PNRR verranno stanziati 1,5 miliardi in 5 anni per rafforzare e promuovere i percorsi ITS come leva per creare occupazione. È tempo, dunque, di accelerare e di farli conoscere meglio a insegnanti e famiglie.

Gli ITS sono un’opportunità unica per chi si è appena diplomato e non intende proseguire con l’Università, né accontentarsi del diploma di scuola superiore. Essi costituiscono un’esperienza che permette di conseguire un titolo di studio immediatamente spendibile per il mercato del lavoro. Si tratta, infatti, di un percorso di 2.000 ore in due anni, con tirocinio in azienda, che offre molte possibilità di trovare un’occupazione in tempi rapidi e strettamente legata al proprio percorso di studi, come risulta dal monitoraggio realizzato da INDIRE, dal quale emerge che l’80% dei diplomati ha trovato lavoro a un anno dal diploma, di questi il 91% in un’area coerente con il percorso concluso.

Fin dalla loro istituzione Unindustria Reggio Emilia ha creduto fortemente nell’importanza strategica di questi percorsi formativi promuovendoli presso i propri associati. Grazie all’impegno nostro e delle aziende associate, l’offerta formativa ITS a Reggio Emilia si è arricchita proponendo ben quattro corsi, tre per il settore meccanico e uno per quello alimentare: “Sistemi meccatronici”, ” Gestione dei processi industriali”, “Digital automation” e “Digital marketing dei prodotti alimentari”, raddoppiando i percorsi nell’ultimo anno e mettendo a disposizione 100 “super periti” per le nostre imprese”.