Reggio. Riqualificazione parco del Popolo/ex caserma Zucchi, un altro passo avanti: approvato lo studio di fattibilità

È sempre più vicina, a Reggio, la rigenerazione urbana del quadrante nord del centro storico, nell’area che comprende il parco del Popolo, palazzo Dossetti (sede dell’Università di Modena e Reggio Emilia) e l’ex caserma Zucchi.

La giunta comunale ha infatti approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica che, grazie a un finanziamento regionale e a risorse proprie del Comune, per un totale di circa 2,5 milioni di euro, punta a trasformare quella porzione di città nella porta d’accesso al centro storico.

Il progetto, affidato dall’amministrazione comunale all’architetto Andrea Zamboni, prevede la creazione di un unico grande parco urbano che dai giardini pubblici si estende fino all’area dell’ex caserma Zucchi, comprendendo anche palazzo Dossetti. Una nuova polarità per il centro storico funzionale da un lato ad aumentare l’accessibilità, la fruibilità e la sicurezza del parcheggio Zucchi, dall’altro a rendere il parco del Popolo un luogo di maggiore vitalità e socialità rispetto a oggi.

Sarà il verde l’elemento qualificante del progetto: nuove alberature e aree a prato caratterizzeranno la funzione di parcheggio e stazione degli autobus, mentre un nuovo padiglione multifunzionale (il nuovo Chalet Diana), destinato a bistrot-caffetteria e servizi di animazione socio-culturale e intrattenimento, insieme a un nuovo playground attrezzato, dovranno contribuire a dare maggior attrattività all’area.



A breve il consiglio comunale di Reggio sarà chiamato ad approvare il Contratto di rigenerazione urbana tra il Comune e la Regione Emilia-Romagna.

“Con questo intervento compiamo un passo decisivo verso la rigenerazione di un’area strategica del centro storico, restituendo al parco del Popolo e all’ex caserma Zucchi un ruolo centrale nella vita della città”, ha spiegato l’assessora comunale a economia urbana e sport Stefania Bondavalli: l’obiettivo “è creare uno spazio pubblico più sicuro, accessibile e sostenibile, capace di rispondere ai bisogni di tutta la comunità”.

La riqualificazione del parcheggio Zucchi, in particolare, “rappresenta un elemento fondamentale di questa visione: si tratta di un’infrastruttura strategica per Reggio, che viene ripensata non solo come luogo di sosta, ma come vera porta d’accesso al centro storico. Un intervento che rientra pienamente nel piano complessivo di rilancio del centro, volto a migliorarne l’accessibilità, la vivibilità e l’attrattività”. Un ruolo centrale è affidato anche al parco del Popolo, “che vogliamo sia sempre di più luogo vissuto e riconosciuto dalla cittadinanza: spazi di incontro, benessere e socialità, animati dal nuovo Chalet, da iniziative culturali, attività sportive, momenti dedicati alla salute e al tempo libero, fino a eventi capaci di rendere il parco un presidio quotidiano di vita urbana”.



I dettagli del progetto

L’intervento al parco del Popolo prevede la valorizzazione della matrice storica delle aiuole verdi e dell’anello di pubblico passeggio e la realizzazione di un nuovo padiglione multifunzionale, il nuovo Chalet Diana, destinato a punto ristoro e a servizi di animazione socio-culturale e intrattenimento. L’intervento prevede anche la riqualificazione e la trasformazione dell’attuale area giochi in uno spazio innovativo progettato sia per bambini e bambine che per gli adulti. Nel parco saranno inoltre potenziati gli impianti di videosorveglianza e di illuminazione pubblica.

La riqualificazione del parcheggio dell’ex caserma Zucchi, nella prima fase, si concentrerà sull’area prospiciente ai viali della circonvallazione: riguarderà non solo la riorganizzazione dei parcheggi, ma anche la deimpermeabilizzazione del suolo, l’aumento delle alberature (con 93 nuovi alberi ad alto fusto) e, anche in questo caso, il potenziamento dell’illuminazione (un nuovo sistema a basso impatto energetico, con ampio utilizzo di fonti luminose a led) e della videosorveglianza. Il riordino dell’area non comporterà alcuna riduzione degli stalli di sosta finora disponibili.



L’asse pedonale – già oggi esistente – che attraversa palazzo Dossetti sarà trasformato in un boulevard verde: metterà in collegamento diretto il parco del Popolo con l’università e con il parcheggio Zucchi e, allo stesso tempo, il parcheggio con via Emilia Santo Stefano attraverso via Monte Pasubio.

Tutti questi interventi fanno parte del primo step di un percorso di riqualificazione complessiva finalizzato a trasformare l’area dell’ex caserma Zucchi nella principale porta di accesso al centro storico di Reggio e, allo stesso tempo, a creare un parco urbano unitario con il parco del Popolo: un iter che vede impegnato il Comune nella ricerca di ulteriori fondi grazie alla candidatura, con un progetto da oltre due milioni di euro, a un bando del Mase (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica).

In una terza fase, infine, il progetto prevede di riorganizzare anche la viabilità: in futuro l’accesso carrabile al parcheggio Zucchi avverrà attraverso una rotatoria su viale Isonzo, in corrispondenza con viale Regina Elena, eliminando l’incrocio semaforizzato oggi presente.