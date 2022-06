Reggio. Operazione “Ghost”, sgominata organizzazione criminale: 200 truffe e 50 furti, 16 persone in arresto

I carabinieri del comando provinciale di Reggio hanno sgominato un’organizzazione criminale ritenuta responsabile di oltre 200 truffe e più di 50 furti in tutta Italia, per un bottino complessivo stimato in oltre un milione di euro.

Dalle prime luci dell’alba di giovedì 16 giugno un centinaio di militari reggiani, in collaborazione con i comandi territorialmente competenti dell’Arma dei carabinieri, è stato impegnato tra l’Emilia-Romagna e il Trentino Alto Adige per eseguire 17 provvedimenti cautelari emessi dall’autorità giudiziaria di Reggio nei confronti di altrettante persone indagate (13 sono state arrestate, 3 sono finite agli arresti domiciliari, un’altra è stata raggiunta dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e per effettuare le perquisizioni ritenute necessarie per recuperare una parte della refurtiva e dei proventi delle truffe messe a segno dall’organizzazione criminale.

L’operazione, denominata “Ghost”, è stata avviata e portata a compimento dai carabinieri di San Polo d’Enza, sotto il coordinamento della procura di Reggio: sono 48 in tutto le persone indagate, alcune delle quali sono risultate imparentate con soggetti già gravati da precedenti per associazione di stampo mafioso emersi in importanti inchieste antimafia (in particolare i processi Aemilia e Perseverance).