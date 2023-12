Reggio. Morta Patrizia Pizzetti, avvocata e presidente del Circolo tennis di Canali

Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 dicembre è morta all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, all’età di 54 anni, l’avvocata Patrizia Pizzetti: era stata ricoverata in ospedale qualche giorno fa, dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate come conseguenza di una malattia che l’aveva colpita qualche mese fa. Lascia il compagno e un figlio, Tommaso.

Avvocata civilista, Pizzetti era componente del team legale di Confcommercio Reggio e in particolare era consulente della Fnaarc, la federazione di categoria degli agenti e dei rappresentanti di commercio dell’associazione reggiana; ma era nota anche nel mondo dello sport cittadino, per essere la presidente del Circolo tennis Reggio Emilia di Canali.

La camera ardente per l’ultimo saluto è allestita presso la sede della Croce Verde di Reggio, a Baragalla, con apertura a partire dalle ore 14 di venerdì 15 dicembre. I funerali, invece, sono in programma sabato 16 dicembre, con partenza alle ore 15 dalla sede della Croce Verde reggiana e liturgia funebre dalle 15.30 nella chiesa del Preziosissimo Sangue in via Martiri della Bettola a Reggio. Successivamente, la salma sarà trasferita nel cimitero di Rivalta. La famiglia ha invitato chiunque volesse ricordarla a effettuare donazioni a favore del Core, il centro oncologico ed ematologico di Reggio.