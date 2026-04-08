L’11 aprile a Reggio la presentazione del libro “Le tre età della Fiamma”

Sabato 11 aprile alle 16.30 all’hotel Astoria Mercure di Reggio Emilia è in programma la presentazione del libro “Le tre età della Fiamma. La destra in Italia da Giorgio Almirante a Giorgia Meloni”, un confronto e un’analisi dei punti di contatto e delle distonie che hanno caratterizzato la destra italiana negli scorsi decenni.

Dialogheranno con Marco Eboli, presidente dell’associazione culturale Balder (che ha organizzato l’iniziativa), Marco Tarchi, fondatore nei primi anni Ottanta del movimento culturale e politico Nuova Destra Italiana, oggi professore emerito all’Università di Firenze, dove insegna Comunicazione politica e Analisi e teoria politica, e il reggiano Antonio Carioti, firma del Corriere della Sera e autore di varie pubblicazioni (“I ragazzi di Salò”, “Orfani della Fiamma”, “L’uomo che sfidò Mussolini”), che ha intervistato Tarchi per questo libro.