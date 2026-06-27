Reggio, ennesima denuncia per spaccio in zona stazione

Sono ormai all’ordine del giorno le denunce per spaccio nella zona della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia.

L’ultima, in ordine di tempo, è scattata nel pomeriggio di venerdì 26 giugno, quando i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale e i colleghi della Squadra di intervento operativo del 4° Battaglione Veneto hanno fermato un ragazzo per un controllo di routine e si sono insospettiti constatando il nervosismo del giovane, apparentemente ingiustificato.

La successiva perquisizione ha svelato il motivo di tanta agitazione: il ventenne, di origini nordafricane e ufficialmente senza fissa dimora, aveva oltre 7 grammi di hashish diviso in diversi involucri e 35 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, ritenute il provento dell’attività di spaccio.

Sia l’hashish che i soldi sono stati sottoposti a sequestro penale, e il giovane è stato denunciato alla Procura di Reggio con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.