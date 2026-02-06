Reggio, da Conad Centro Nord 91.000 euro per la pediatria del Santa Maria Nuova

Conad Centro Nord ha devoluto 91.000 euro all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia: è questa la cifra raccolta nel periodo natalizio dello scorso anno nei punti vendita di Conad della provincia di Reggio grazie all’iniziativa “I gesti d’amore si fanno sentire”.

Anche nel 2025, dunque, i clienti di Conad hanno sostenuto l’iniziativa benefica con straordinaria generosità, collezionando le campanelle di Natale – una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (Abs) – ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney. Per ogni 15 euro di spesa, con 1,90 euro in più era possibile ricevere una campanella di Natale e devolvere così 50 centesimi in beneficenza.

Il contributo raccolto da Conad Centro Nord nei punti vendita reggiani è stato devoluto al Santa Maria Nuova per il progetto “Verso il Mire! Per ogni bambino, un abbraccio che cura: dentro e fuori”: i fondi serviranno per realizzare un ambiente accogliente e sereno per tutti i bambini e le bambine ricoverati nel reparto di pediatria.

Considerando, oltre a quella di Reggio, anche le province di Parma, Piacenza e di tutta la Lombardia, Conad Centro Nord ha raccolto complessivamente 450.000 euro da destinare ai sei ospedali dei bambini e ai reparti pediatrici presenti nei territori in cui opera, per dare un sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per rendere il più serena possibile – e con tutte le attrezzature mediche necessarie – la vita dei bambini lì ricoverati.

“È un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi perché testimonia la forza della solidarietà e il legame profondo tra Conad e le comunità in cui siamo presenti”, sottolinea Paola Rondanini, componente del consiglio di amministrazione di Conad Centro Nord: “Con questa iniziativa vogliamo dimostrare vicinanza e sostegno concreto a tutto il personale sanitario che ogni giorno si impegna nelle strutture sanitarie dedicate ai più piccoli e alle famiglie che affrontano momenti difficili”. In cinque anni, ricorda Rondanini, “abbiamo raccolto quasi 1,4 milioni di euro. Per questo traguardo voglio ringraziare la generosità dei nostri clienti e l’impegno dei nostri soci imprenditori e del personale dei punti vendita, che credono nel valore di questa iniziativa. È un risultato che ci spinge a continuare su questa strada, investendo nel futuro dei bambini e nel benessere dei territori”.

Soddisfatta anche Deanna Ferretti, presidente di CuraRE Onlus: “Questa importante donazione rappresenta un gesto di grande valore a sostegno del Mire e, in particolare, della pediatria. Un ringraziamento speciale va a Conad Centro Nord, che da anni promuove questa iniziativa, a tutti i soci e collaboratori, e soprattutto ai cittadini che, con sensibilità e partecipazione, hanno scelto di acquistare le campanelle Disney, contribuendo in modo concreto al raggiungimento di questo straordinario risultato”.

Un sentito ringraziamento a Conad Centro Nord e a tutte le persone che hanno reso possibile arrivare alla cifra donata è stato espresso anche da Alessandro De Fanti, direttore del reparto di pediatria del Santa Maria Nuova, insieme al direttore del presidio ospedaliero provinciale dell’Azienda Usl Irccs di Reggio Giorgio Mazzi e al direttore della neonatologia e terapia intensiva neonatale e del Dipartimento materno infantile Giancarlo Gargano.

“L’ingente somma raccolta”, secondo De Fanti, “è l’ulteriore testimonianza della grande lungimiranza di Conad e dell’immensa generosità della comunità reggiana che, quando riconosce la bontà di un progetto, partecipa in maniera entusiasta. È anche una dimostrazione ulteriore dell’attenzione verso il Mire, il nuovo ospedale materno infantile i cui lavori sono in fase avanzata di realizzazione. Il contributo sarà destinato a creare un ambiente accogliente, sereno e a misura di bambino, nel quale la cura della salute si coniugherà con l’attenzione al benessere psicologico ed emotivo dei piccoli pazienti. Potremo disporre di arredi colorati e stimolanti per rendere gli ambienti accoglienti e più familiari, di giochi educativi e materiali ricreativi per alleggerire l’esperienza del ricovero, di dispositivi per la musicoterapia e la pet therapy, oltre che per l’intrattenimento e la didattica, utili nelle degenze lunghe, e supporti per aiutare genitori e caregiver ad affrontare con più serenità il percorso di cura”.

L’iniziativa rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali: il rispetto dell’ambiente, l’attenzione alle persone e alle comunità, la valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.