Quel gran pezzo d’Emilia che ora guida il Pd

E’ una nuova segreteria nazionale a forte trazione emiliana quella nominata oggi dalla (per altro bolognese d’adozione) Elly Schlein. A partire da Gaspare Righi, nuovo capo della segreteria nazionale, e Flavio Alivernini, scelto come responsabile alla comunicazione del Partito democratico, la cosiddetta “diarchia organizzativa schleiniana”.

Giovanni Gaspare Righi, detto semplicemente Gaspare, ha 36 anni, è di San Giovanni in Persiceto, si è laureato in Scienze matematiche, fisiche e naturali a Bologna e da dieci anni segue passo passo la neo segretaria Pd tra l’Europa e l’Emilia-Romagna, dove è stato coordinatore della segreteria quando Schlein era vicepresidente della Regione. Si è anche occupato della campagna “Occupy Pd”, all’indomani della mancata elezione di Romano Prodi a presidente della Repubblica (leggenda metropolitana vuole che Righi fosse uno degli ideatori della maglietta “Siamo più di 101”). Con Elly ha condiviso anche l’addio al Pd negli anni renziani con l’approdo a “Possibile” accanto a Pippo Civati. Amante della musica indie-rock come Schlein è molto legato al circolo Arci Akkatà a San Giovanni in Persiceto. La nuova segretaria lo ha definito “partner in joy and in pain” e “il miglior organizzatore di Bologna”.

Romano ma emiliano acquisito Flavio Alivernini (nella foto in alto con Segre). Nato il 3 aprile 1980, dopo essere stato collaboratore di Laura Boldrini dal 2020 è dirigente della Regione Emilia-Romagna. Responsabile delle relazioni istituzionali e della comunicazione di Elly Schlein quando era vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, ora è assegnato alla segreteria dell’Assessrato a contrasto alle diseguaglianze

E veniamo alla segreteria.

Davide Baruffi, responsabile Enti locali, è nato a Carpi nel 1974. Dopo la maturità scientifica studia Scienze politiche all’Università di Bologna e diventa sindaco di Soliera nel 1999, incarico che ricopre per dieci anni. Nel 2009 è eletto in consiglio provinciale a Modena e l’anno successivo è segretario provinciale del Pd. Dal 2013 al 2018 è deputato per la circoscrizione Emilia-Romagna, componente della Commissione Lavoro e della Commissione d’Inchiesta sui fenomeni della contraffazione. Dal 2018 collabora in qualità di consigliere con il presidente Stefano Bonaccini.

Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del partito, è nato il 12 giugno 1979 a Porretta Terme (Bologna), dove risiede. Da settembre 2012 a ottobre 2014 è stato collaboratore a progetto del gruppo assembleare Sel-Verdi. Dal 2002 al 2012 è stato consigliere comunale e assessore del Comune di Porretta Terme. Nel 2010, in particolare, è stato presidente della commissione intercomunale per la fusione dei comuni di Castel di Casio, Granaglione e Porretta Terme. Dal dicembre del 2014 è consigliere regionale e capogruppo in Assemblea legislativa di Emilia-Romagna Coraggiosa ecologista e progressista

Reggiana di origini egiziane Marwa Mahmoud, nuova responsabile Partecipazione e formazione politica. Consigliera comunale tra le più votate alle ultime amministrative è presidente della Commissione per i Diritti umani, delle Pari opportunità e delle Relazioni internazionali del Comune di Reggio Emilia, per la cui fondazione Mondoinsieme lavora dal 2004 come responsabile dei progetti di educazione interculturale.

Originaria invece di Palermo, ma dal 2002 trasferitasi a Modena, Vincenza Rando, responsabile Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza. Di professione è avvocato, è titolare di due studi, uno a Niscemi e uno appunto a Modena. È stata consulente legale di numerosi enti pubblici e società ed è da sempre impegnata nel volontariato e nella cooperazione internazionale, occupandosi in particolare della lotta alla mafia (dal 2006 è componente dell’ufficio di presidenza nazionale dell’associazione Libera). Dopo una esperienza politica a Niscemi, alle elezioni politiche del 2022 è stata eletta al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Emilia-Romagna – 02 per il centrosinistra (in quota Partito Democratico, pur non essendo iscritta).

E’ nata a Nonantola di Modena nel 1957 Maria Cecilia Guerra, scelta come responsabile Politiche del lavoro.E’ stata sottosegretaria al Ministero dell’economia e delle finanze nei governi Conte II e Draghi. Ha militato in Mpd e Articolo 1. Docente universitaria, è stata rieletta con Italia Democratica e Progressista alle ultime politiche alla Camera nel collegio plurinominale Piemonte 1 – 01.

E’ piemontese (dove è stato eletto) ma ha un trascorso a Piacenza Mauro Berruto, l’allenatore di pallavolo chiamato da Schlein a guidare il Dipartimento delle politiche per lo sport. Nella stagione 2001-02 ha infatti guidato la Copra Piacenza alla promozione in A1 e alla vittoria della Coppa Italia di A2, venendo eletto migliore allenatore della categoria.